Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 2. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 3. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam 2. bölüm bugün var mı, Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam 2. bölüm bugün var mı, Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan'ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir…

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan'ı tekrar etkileme planıyla şirkette çalışmaya başlayan Esra, daha ilk iş gününde planlarının sandığı kadar kolay gerçekleşmeyeceğini anlar. Ozan Esra'yı pes etmesi için zorlarken Esra da vazgeçmemek için direnir. Çağla ise Ozan'ın Esra'ya davranışlarını tuhaf bulup sorgulamaktadır. Ortağı olduğu şirkette babası yüzünden stajyer olarak çalışmaya başlayan Çınar, kendini ilk fırsatta kovdurmayı düşünürken Esra'nın da orada çalışmaya başladığını görüp çok sevinir.

Diğer yandan mahalleye geri dönen Zümrüt ile Menekşe arasındaki ezeli düşmanlık kaldığı yerden devam eder. Ekrem'in düşman ailenin kızı Elif'e aşık olması işleri iyice karıştırır. Zümrüt ise Ozan'ı mahalleden bir kızla evlendirirse, Esra tehlikesinden tamamen kurtulacağını düşünür. Bütün bu olanlara çok sinirlenen Esra, abisi Ekrem'i de dahil ettiği bir planla Ozan'a bir ders vermeye karar verir. Ancak bu maceranın sonu büyük bir sürprizle sonuçlanacaktır…

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!