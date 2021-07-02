Aşk Mantık İntikam son bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 3. bölüm fragmanı izle!
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Aşk Mantık İntikam son bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 3. bölüm fragmanı izle!

Aşk Mantık İntikam son bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 3. bölüm fragmanı izle!
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Aşk Mantık İntikam 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Aşk Mantık İntikam dizisinin 2. bölümü ardından araştırılmaya başladı. FOX'da yayınlanan Aşk Mantık İntikam 3. bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölüm özeti! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? FOX Aşk Mantık İntikam 2. bölüm izle, son (2) bölüm full izle!

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ozan'ı tekrar etkileme planıyla şirkette çalışmaya başlayan Esra, daha ilk iş gününde planlarının sandığı kadar kolay gerçekleşmeyeceğini anlar. Ozan Esra'yı pes etmesi için zorlarken Esra da vazgeçmemek için direnir. Çağla ise Ozan'ın Esra'ya davranışlarını tuhaf bulup sorgulamaktadır. Ortağı olduğu şirkette babası yüzünden stajyer olarak çalışmaya başlayan Çınar, kendini ilk fırsatta kovdurmayı düşünürken Esra'nın da orada çalışmaya başladığını görüp çok sevinir. Diğer yandan mahalleye geri dönen Zümrüt ile Menekşe arasındaki ezeli düşmanlık kaldığı yerden devam eder. Ekrem'in düşman ailenin kızı Elif'e aşık olması işleri iyice karıştırır. Zümrüt ise Ozan'ı mahalleden bir kızla evlendirirse, Esra tehlikesinden tamamen kurtulacağını düşünür. Bütün bu olanlara çok sinirlenen Esra, abisi Ekrem'i de dahil ettiği bir planla Ozan'a bir ders vermeye karar verir. Ancak bu maceranın sonu büyük bir sürprizle sonuçlanacaktır…

AŞK MANTIK İNTİKAN SON BÖLÜM İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMAN

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