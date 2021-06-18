Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm fragmanı izle!

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm fragmanı izle!