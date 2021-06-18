Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm fragmanı izle!
Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm fragmanı izle!
YönetmenliğiniMurat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 1. bölüm canlı izle!
AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?
İlk bölümü ile ekrana gelecekAşk Mantık İntikam dizisi, bu akşam, saat 20:00'da FOX ekranlarında yayınlanacak. 18 Haziran Cuma günü ilk bölümü ile ekranlarda.