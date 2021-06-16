Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?

FOX TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin konusu merak ediliyor. Peki, Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

FOX TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin konusu merak ediliyor. Romantik komedi tarzında olan dizi, 18 Haziran Cuma günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Aşk Mantık İntikam DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşk Mantık İntikam dizisi ilk bölümüyle 18 Haziran 2021 Cuma günü FOX TV ekranlarında saat 20.00'de seyircisiyle buluşacak.