Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 9. bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde ne olacak?

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün ekranlara gelecek. Aşk Mantık İntikam canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki var mı? FOX TV Aşk Mantık İntikam yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam Fox TV 9. bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam 9. bölüm canlı full izle! Detaylar haberimizde...

Aşk Mantık İntikam canlı izle! FOX TV'nin beğenilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 9. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi Aşk Mantık İntikam severler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Aşk Mantık İntikam 10. bölüm fragmanı! Aşk Mantık İntikam 9. bölüm full izle! Aşk Mantık İntikam 10. bölüm fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam dizisinin 10. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam canlı izle! FOX TV Aşk Mantık İntikam 9. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak?

AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM 9. BÖLÜM 2. FRAGMAN!



AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam her Cuma saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra ve Ozan, Ozan'ın hocasının evinde hiç olmadıkları kadar yakınlaşmışlardır. Ozan'ın sorusu, Esra'yı kendine getirir. "Buraya kadar beni neden takip ettin?" Duygularından kaçan Esra, Ozan'a kaçak cevaplar verse de bu soruların asıl cevabı Esra'yı alt üst edecektir. Bunların yanı sıra ikisinin eskiden evli olduğunu bilen birinin şirkete gelmesiyle ortalık karışır. Adamın, Ozan ve Esra'dan bu sırrı açıklamama karşılığı bir isteği vardır. Bu istekle birlikte ikilimiz yeni bir maceraya yelken açarlar. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yalçın'ın hareketlerinden şüphelenen Menekşe, aldatıldığını düşünerek içine kapanır. Menekşe'yle istediği gibi kavga edemeyen Zümrüt, Menekşe'yle dayanışma gösterecek, düşmanlık şimdilik askıya alınacak, Menekşe ve Zümrüt müttefik olacaklardır. Yalçın'ı takip eden ikili gördükleri manzara karşısında şok olacaktır.

Esra, Ozan'a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hisseder. Bu durumda bir karar vermesi gerekiyordur. Ya duygularıyla yüzleşecek ya da sonsuza kadar kaçacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İşten ayrılan Esra, Ozan'ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra'nın işe dönmesi için elinden geleni yapar. Bir araya gelen Esra ve Ozan'ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan'ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra'dan vazgeçmemeye kararlıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.Çınar'ın şirketteki yeni pozisyonu, Esra ve Ozan'ın ilişkisinin farklı bir boyuta geçmesine neden olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM 9. BÖLÜM 1. FRAGMAN!