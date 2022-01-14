Aşk Mantık İntikam 'Çağla' Melisa Döngel diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. FOX TV'de Cuma günleri yayınlanan Aşk, Mantık İntikam dizisinde 2 başrol oyuncusu hakkında çıkan haberler merak edildi. Peki, Aşk Mantık İntikam 'Çağla' Melisa Döngel diziden ayrılıyor mu? Aşk Mantık İntikam Çağla diziden çıktı mı, Melisa Döngel neden ayrılıyor?

AŞK MANTIK İNTİKAM ÇAĞLA MELİSA DÖNGEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Aşk Mantık İntikam dizisinde Çınar ve Çağla karakterlerini oynayan Burak Yörük ile Melis Döngel'in dizinin kadrosundan ayrılacağı öğrenildi. Her Cuma akşamı ekrana gelen ve yüksek reytingleriyle bilinen FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı yakın süreçte diziye veda edecek.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Esra her zamanki sabahlardan birine uyandığını düşünürken bir anda Ozan'ın haberleriyle, televizyondaki görüntüsüyle, billboardlardaki kocaman resimleriyle çevrelenmiş bulur kendini. İki sene önce boşandığı eski kocası Ozan her yerdedir. Hem de oldukça değişmiştir.

Esra bıraktığında meteliğe kurşun atan Ozan bambaşka biri olmuştur artık. Çok başarılıdır, çok yakışıklıdır ve çokça zengindir. Ozan'ın bulduğu sosyal medya uygulaması sayesinde hayatı değişirken Esra ise yerinde saymıştır. Esra daha bunların şokunu atlatamadan Ozan'la karşı karşıya gelecektir. Ancak eskiden Esra'yı canını verecek kadar seven Ozan artık yoktur karşısında. Karşısındaki soğuk, kibirli, Esra'ya öfke dolu olan bir adamdır. Bu karşılaşma ikisinin de bitti sandıkları duygularını harekete geçirecektir.

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