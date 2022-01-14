Aşk Mantık İntikam bugün yeni bölüm var mı, yok mu? 14 Ocak FOX yayın akışında Aşk Mantık İntikam var mı?
Fox TV'nin hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aşk Mantık İntikam bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda televizyon kanallarında yılbaşı özel programları olduğundan dizilerin yeni bölümlerine yer verilmedi. Aşk Mantık İntikam yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler, Aşk Mantık İntikam bugün var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam bugün neden yok? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? sorularını araştırıyor.
Aşk Mantık İntikam bugün yeni bölüm var mı, yok mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aşk Mantık İntikam dizisinin hayranları yılbaşı arası sonrası merak içerisinde bu hafta izledikleri dizinin ekrana gelip gelmeyeceğini merak edip araştırıyorlar. Peki, 14 Ocak 2022 FOX TV Yayın akışı ile Aşk Mantık İntikam yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
FOX TV YAYIN AKIŞI - 14 OCAK
19.00 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20.00 - AŞK MANTIK İNTİKAM
23.30 - ORTA SAYFA
01.45 - YASAK ELMA
AŞK MANTK İNTİKAM YENİ BÖLÜM VAR MI?
Bu nedenle her dizi için olduğu gibi Aşk Mantık İntikam dizisinin de bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Aşk Mantık İntikam dizisinin 14 Ocak 2022 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alacak.
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