Aşk Mantık İntikam bugün yeni bölüm var mı, yok mu? 14 Ocak FOX yayın akışında Aşk Mantık İntikam var mı?

Aşk Mantık İntikam bugün yeni bölüm var mı, yok mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aşk Mantık İntikam dizisinin hayranları yılbaşı arası sonrası merak içerisinde bu hafta izledikleri dizinin ekrana gelip gelmeyeceğini merak edip araştırıyorlar. Peki, 14 Ocak 2022 FOX TV Yayın akışı ile Aşk Mantık İntikam yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

FOX TV YAYIN AKIŞI - 14 OCAK

19.00 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00 - AŞK MANTIK İNTİKAM

23.30 - ORTA SAYFA

01.45 - YASAK ELMA

AŞK MANTK İNTİKAM YENİ BÖLÜM VAR MI?

Bu nedenle her dizi için olduğu gibi Aşk Mantık İntikam dizisinin de bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Aşk Mantık İntikam dizisinin 14 Ocak 2022 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alacak.

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