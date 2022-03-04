Aşk Mantık İntikam 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 35. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam geçen bölüm izle! Aşk Mantık İntikam canlı izle! Aşk Mantık İntikam ne zaman çıkacak? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm haftaya mı? Aşk Mantık İntikam fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 35. bölümün ardından 36. bölüm fragmanı çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan Esra'nın, kendisine savunma şansı bile vermeden boşanma protokolü hazırlatmasına kırılmıştır. Esra'ya protokolü avukatına inceletip imzalayacağını söyler. İpler iyice kopma aşamasına gelmiştir. Musa ve Zeyno bu durumu fark edip, müdahale ederler. Onları balayını geçirmek için gittikleri romantik dağ evine çağırıp sorunlarını konuşmaları için orada mahsur bırakırlar. Birbirlerine kırgın olan Ozan ve Esra gururlarını aşıp aşklarına teslim olabilecek midir? Yoksa bu yolun sonu ilk evliliklerinde olduğu gibi mahkemede mi bitecektir?

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Esra'nın kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisini yanlış anlamış ve Esra'yı çok kırmıştır. Esra bu olaydan sonra evi terk ederek mahalleye döner. Ailesine gerçeği açıklar. Atlas için evlenmişlerdir ama Esra'nın artık bunu yürütecek gücü kalmamıştır. Ozan, yaptığı büyük hatanın farkındadır ve kendisini affettirmeye çalışır, değişeceğini söyler ancak Esra, buna inanmamaktadır. Ozan Esra'ya değişebileceğini kanıtlamaya kararlıdır. Öfkesini yenebilmek ve hatalarını tekrar etmemek için Musa'nın da yardımıyla ilginç bir yöntem bulur. Ozan değişmeyi başarıp Esra'yı kararından döndürebilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

Haberler.com - Gündem