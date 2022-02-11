Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm! - Haberler
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Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

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Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 32. bölüm ile yayınlanıyor. Yeni bölümünün ardından Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı çıktı mı? 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak edildi. Peki, Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? İşte bilgiler...

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Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 32. bölümün ardından 33. bölüm fragmanı çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı...

Aşk Mantık İntikam 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 31. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

Esra'nın Rüya'yla ilgili şüpheleri giderek artarken Ozan da kazadan birkaç gün sonra gelen bilirkişi raporundan Esra'nın arabasına sabotaj düzenlendiğini öğrenir. Ozan kamera kayıtlarına baktığında tüm gerçeği anlayacaktır. Ancak bu sırada Rüya'yla ilgili gerçekleri öğrenen Esra'nın, konuşmak için Rüya'nın evine gittiğinden haberi yoktur.

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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