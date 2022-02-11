Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

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AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 32. bölümün ardından 33. bölüm fragmanı çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı...

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra'nın Rüya'yla ilgili şüpheleri giderek artarken Ozan da kazadan birkaç gün sonra gelen bilirkişi raporundan Esra'nın arabasına sabotaj düzenlendiğini öğrenir. Ozan kamera kayıtlarına baktığında tüm gerçeği anlayacaktır. Ancak bu sırada Rüya'yla ilgili gerçekleri öğrenen Esra'nın, konuşmak için Rüya'nın evine gittiğinden haberi yoktur.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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