Aşk Mantık İntikam 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 14. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!
Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 15. bölüm ile yayınlanıyor. Yeni bölümünün ardından Aşk Mantık İntikam 15. bölüm fragmanı çıktı mı? 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak edildi. Peki, Aşk Mantık İntikam 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 14. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? İşte bilgiler...
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Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 14. bölümün ardından 15. bölüm fragmanı çıkacak.
AŞK MANTIK İNTİKAM 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Esra, Ozan'dan uzaklaşmak için şehir dışına gitme planı yapsa da Ozan yine karşısına çıkmıştır ve bu defa Esra'nın kaçacak yeri yoktur. Esra kendini Ozan'la Antalya'da bulur. Üstelik Ozan, Esra ve Çınar'ın Antalya'da çalışmasının önünü kesmiştir. Uçağı Ozan'ın türlü oyunları yüzünden kaçırdığını öğrenen Çınar deliye döner. Bir an evvel Antalya'ya gitmenin yollarını ararken beklemediği bir haber le sarsılır. Çağla ise Ozan'ın, Esra'nın peşinden gidişini gururuna yediremez. Ozan ve Esra'nın sonunu getirecek bir plan hazırlar. Ozan İstanbul'a döndüğünde Çağla'ya boşanmak istediğini söyler fakat Çağla'nın yaptığı hamle, Esra ve Ozan'ın arasına aşılması zor bir engel koyacaktır.
Ana karakterler şöyle: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Burcu Özberk : Esra Erten
İlhan Şen : Ozan Korfalı
Burak Yörük : Çınar Yılmaz
Melisa Döngel : Çağla Yılmaz