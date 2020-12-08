Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu
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Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu

08.12.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:14
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu

Aşk-ı Memnu'da "Bülent" karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'in kadrosuna dahil oldu! Karacakaya, yarışmacı olarak Cemal Hünal ve Öykü Çelik'ten sonra açıklanan üçüncü isim oldu.

Başarılı yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde "Issız Adam" filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal'ın, Survivor 2021 kadrosunda yer alacağını açıklamıştı. Cemal Hünal'ın fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı, "Issız adam, ıssız ada" notunu bırakarak Survivor 2021'e katılan ilk ismi açıklamış oldu.

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu
Cemal Hünal

"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" açıklaması ile gündem olan oyuncu Öykü Çelik'in de 'Survivor 2021' kadrosuna katıldığı öne sürüldü. Hayranlarının geri sayıma başladığı yarışmada, ünlülerde olduğu gibi gönüllüler takımına ilişkin isimlerin de yavaş yavaş netleşmeye başladığı öğrenildi.

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu
Öykü Çelik

BÜLENT KARACAKAYA DA YARIŞMAYA KATILDI

Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya'nın da Survivor 2021'e gideceği iddia edildi. Batuhan Karacakaya'nın sosyal medya hesabından, "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" notuyla yaptığı paylaşım bu iddiaları kuvvetlendirdi.

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu
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