Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Dizi severlerin yakından takip ettiği Aşk-ı Memnu'nun tekrar yayınları, izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Aşk-ı Memnu'nun yeni yayın saatleri ve yayın bilgileri…

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında büyük ilgiyle izlenen ve final bölümüyle reyting rekorları kıran bir televizyon klasiği olarak yeniden izleyiciyle buluşuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, hafta içi her gün saat 16.30'da tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından televizyona uyarlandı.

Dizinin tekrar bölümleri, hem yeni nesil izleyicilere ulaştırılacak hem de eski izleyicilere nostaljik bir atmosfer sunacak. Aşk-ı Memnu'nun etkileyici aşk hikayesi, dram ve entrika dolu sahneleri ile yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.