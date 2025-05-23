Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor, saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu yeniden ekranlara dönüyor! "Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor, saat kaçta?" sorusu, diziyi ilk kez izlemek isteyenler ya da nostalji yapmak isteyenler tarafından sıkça merak ediliyor.

Dizi severlerin yakından takip ettiği Aşk-ı Memnu'nun tekrar yayınları, izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Aşk-ı Memnu'nun yeni yayın saatleri ve yayın bilgileri…

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında büyük ilgiyle izlenen ve final bölümüyle reyting rekorları kıran bir televizyon klasiği olarak yeniden izleyiciyle buluşuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, hafta içi her gün saat 16.30'da tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından televizyona uyarlandı.

Dizinin tekrar bölümleri, hem yeni nesil izleyicilere ulaştırılacak hem de eski izleyicilere nostaljik bir atmosfer sunacak. Aşk-ı Memnu'nun etkileyici aşk hikayesi, dram ve entrika dolu sahneleri ile yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

ATV'nin rüzgar gibi başlayan dizisi final kararı aldı
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Kamuya çok sayıda memur ve sözleşmeli personel alınacak

Kamuya çok sayıda memur ve sözleşmeli personel alınacak
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.