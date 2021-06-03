Aşk-ı Memnu Elif kimdir? Aşk-ı Memnu Eda Özerkan kimdir, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Aşkı Memnu'da Behlül'ün sevgilisi rolünde oynayan Eda Özerkan, sevilen dizinin tekrar bölümleri ile birlikte merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Aşk-ı Memnu Elif kimdir? Aşk-ı Memnu Eda Özerkan kimdir, kaç yaşında? Eda Özerkan mesleği nedir, nereli? Eda Özerkan hayatı ve biyografisi nedir?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Aşkı Memnu'da Behlül'ün sevgilisi rolünde oynayan Eda Özerkan, sevilen dizinin tekrar bölümleri ile birlikte merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Aşk-ı Memnu Elif kimdir? Aşk-ı Memnu Eda Özerkan kimdir, kaç yaşında? Eda Özerkan mesleği nedir, nereli? Eda Özerkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AŞK-I MEMNU ELİF KİMDİR?

11 Mart 1984 Adana doğumludur. Oyunculuk ve modellik yapmaktadır. Liseyi Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. Lise yıllarında resim ve dans eğitimleri almıştır.

2002 yılında Beyaz Show'da Ejder'in İnci Taneleri'nden biri seçilmiştir. 2003 yılında Kral Tv'de VJ'lik yapmıştır.

Acun Ilıcalı yönetmenliğinde düzenlenen Survivor yarışmasının 2014 yılındaki sezonunda ünlüler takımında yer almıştır.

Almanya'da, İstanbul ve Marmaris'te çekilen Türk – Alman ortak yapımı "İstanbul'u Ölesiye Sevmek" adlı filmde başrolde Erol Sander ile oynadı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2004 Cennet Mahallesi

2007 Pars: Kiraz Operasyonu

2008 Girdap

2008 Aşk-ı Memnu

2009 Adanalı

2012 Firar

2014 Kertenkele