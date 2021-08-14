Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, bu sefer de model Elif Aksu ile görüntülendi

Aygün Aydın ile yaşadığı ilişki yüzünden gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, aşk yaşadığı konuşulan model Elif Aksu ile Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında görüntülendi. Çifte Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı da eşlik etti.

Beşiktaş, dün akşam Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Aşk hayatıyla sık sık gündem olan Beşiktaşlı Hacı Sabancı da yeni sevgilisi olduğu iddia edilen güzel modelle maçı izledi.

AŞK İDDİASI GÜÇLENDİ

Eski sevgilisi Aygün Aydın ile ilişkisi olaylı biten Hakan Sabancı, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu zamana kadar adı birçok güzelle aşk dedikodularına karışan Sabancı'nın şimdilerde 28 yaşındaki model Elif Aksu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çiftin Beşiktaş maçına da birlikte gelmesi aşk iddiasını güçlendirdi.

ESKİ SEVGİLİSİ 3 GÜN HAPİS YATMIŞTI

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, kendisinden hamile olduğu iddia eden sık sık Instagram hesabından kendisine hakaret eden Aygün Aydın'dan şikayetçi olmuş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın mahkemeden aldığı uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalanarak 3 gün zorlama hapis yatmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra da hakaret içeren paylaşımlar yapmaya devam ettiği gerekçesiyle bu kez de 15 gün hapse çarptırıldı.