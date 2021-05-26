Aşk bitti... İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ayrıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşk bitti... İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ayrıldı!

Aşk bitti... İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ayrıldı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ "Çocuk" dizi setinde tanışan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın aşkına nazar değdi.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

 "Çocuk" dizi setinde tanışan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın aşkına nazar değdi. 2020 yılında Duygu Kumarki'den boşandıktan kısa süre sonra Çağıran ile aşk yaşayan oyuncu, sosyal medya hesaplarından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi. 1.5 yıldır birlikte olan ünlü çiftin, karşılıklı anlaşarak ilişkilerini bitirme kararı aldıkları öğrenildi.

İHANET İDDİASINI YALANLADILAR

İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı göstermişti. Kumarki, Çağıran'ın eski eşiyle boşanma olmadan ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Çağıran ve Hacıoğlu ise bu iddiaları yalanlamıştı.

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, geçen ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenmiş, mutluluk pozları vermişti.

Kaynak: Hürriyet

Bahar Candan'ın baba korkusu
Bahar Candan'ın baba korkusu
Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu
Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu
Gözlük detayı kafa karıştırdı! Reynmen ile Simay Rasimoğlu aşk mı yaşıyor?
Gözlük detayı kafa karıştırdı! Reynmen ile Simay Rasimoğlu aşk mı yaşıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Deniz Çakır Şevval Şahin Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşk bitti... İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ayrıldı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 09:18:09. #1.13#

title