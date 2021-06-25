Aşk Başlamadan Güzel şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan Aşk Başlamadan Güzel şiiri
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Aşk Başlamadan Güzel şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan Aşk Başlamadan Güzel şiiri

Aşk Başlamadan Güzel şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan Aşk Başlamadan Güzel şiiri
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Ümit Yaşar Oğuzcan'in Aşk Başlamadan Güzel şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Aşk Başlamadan Güzel şiiri Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Aşk Başlamadan Güzel şiiri Ümit Yaşar Oğuzcan Aşk Başlamadan Güzel şiiri

Aşk Başlamadan Güzel şiiri Ümit Yaşar Oğuzcan'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Aşk Başlamadan Güzel" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Ümit Yaşar Oğuzcan Aşk Başlamadan Güzel şiiri

AŞK BAŞLAMADAN GÜZEL

Aşk başlamadan güzel,

Kalplerde heyecan

Bakışlarda korku olduğu za

..........

..........

Kaynak: Antoloji.com -Ümit Yaşar Oğuzcan Aşk Başlamadan Güzel şiiri

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Aşk Başlamadan Güzel şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan Aşk Başlamadan Güzel şiiri - Haberler
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