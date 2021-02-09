Aşk ateşine aromaterapi desteği

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan aromaterapi öğretileri, söz konusu aşk olduğunda elbette ki önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Bitkilerin kök, yaprak veya çiçeklerinden damıtma yoluyla elde edilen yağları kullanarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan aromaterapi, çiftlerin hediye alternatiflerinde yer alan en özel seçeneklerin başında gelirken, yalnız olan ve kalbinin sahibini aramaya çıkan herkesin de kurtarıcısı oluyor. Koklama yöntemiyle vücudumuzda hayati önem taşıyan hormonların salgılanmasını kontrol eden ve beyinde yer alan limbik sistemi uyaran en etkili yöntem olan aromaterapi, olumsuz duygulardan kaynaklanan hormon seviyelerini dengeleyerek hem kişilerin ruh hallerine denge kazandırıyor hem de ilişkisine pozitiflik katmak isteyen herkesin gözdesi oluyor.Aromaterapist Derya Acar beyinde duygularımızı kontrol eden limbik sistemi etkileyerek aşk ve sevgi motivasyonunun kontrol edilebileceğini söylüyor.

Aşk hormonu olarak bilinen ve aşık olacağımız zamanı, kişiyi ve sadakat duygumuzu yöneten oksitosin hormonu çiftler arasındaki aşk ve sadakatin yapı taşı olma görevini üstleniyor. 2013 yılında Oxford Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışma, oksitosinin ilişkilerde güven, empati, pozitif ilişki anıları ve sadakat üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu gösteriyor.

Oksitosin hormonunun salgılanmasını teşvik etmenin en önemli yolu kortizol, yani stres hormonunu azaltmaktan geçiyor. İşte aromaterapi ve uçucu yağlar da tam da bu noktada devreye giriyor.

Aromaterapist Derya Acar konuyla ilgili yapılan araştırmalara dikkat çekiyor ve "Araştırmalar, misk adaçayı yağı da dahil olmak üzere bazı uçucu yağların hormonları dengelemeye yardımcı olabileceğini ve aşk hormonu üretimini teşvik edebileceğini gösteriyor" diyor.

Peki uçucu yağ koleksiyonlarında yer alan ve aşk hormonunun salgılanmasını destekleyen uçucu yağlar hangileri?

Misk Adaçayı Uçucu Yağı ile kalbinizi stres yerine aşka açın!

Kişinin aşkla bütünleşmesinde hormon değerleri de büyük önem taşıyor, stres seviyesi azaldığı zamanlarda kişinin oksitosin hormonu yükseliyor. Research Trusted Source araştırması misk adaçayı uçucu yağının stres hormonlarını azaltabileceğini ve bu yolla da aşka sıkıca bağlanabileceğini gösteriyor.

Zarif Lavanta Uçucu Yağı'yla modunuzu aşka çevirin

Zarif Lavanta yani Lavandula Angustifolia uçucu yağının kaygı ve stresi önemli ölçüde azalttığını birçok araştırma kanıtlıyor. Aşkın ihtiyaç duyduğu ruh hali ise tam da bunu gerektiriyor.

Ylang Ylang Uçucu Yağı

Yapılan birçok araştırma Ylang Ylang uçucu yağını koklamanın coşku duygusuyla ilişkili olduğunu ve depresyonu hafifletmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

Afrodizyak etkili Gül Uçucu Yağı

Kaygı giderici, sakinleştirici bir etkiye sahip olan gül uçucu yağı geleneksel olarak afrodizyak olarak da kullanılıyor. Gülün bu etkisinden faydalanmanın en kolay yolu ise gül suyunu kullanmak.

Aromaterapist Derya Acar, uçucu yağların kullanım yöntemleri konusunda ise uyarıda bulunarak, "Uçucu yağlar direkt olarak tenimize sürülmemeli ve koklanmamalıdır. Etkilerinden faydalanmak için masaj yağına karıştırabilir ya da difüzörde kullanılan suya damlatarak kullanabilirsiniz." diyor.

Kaynak: Bültenler