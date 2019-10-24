Aşk Ağlatır 8. Bölüm Fragmanı

Aşk Ağlatır 8. Bölüm Fragmanı

Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesini anlatan "Aşk Ağlatır" Pazar saat 20: 00'de Show TV'de.

24.10.2019 08:47

Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesini anlatan "Aşk Ağlatır" Pazar saat 20: 00'de Show TV'de...

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Oyuncular:

Deniz Can Aktaş

Hafsanur Sancaktutan

Yağızcan Konyalı

Pelin Öztekin

Eda Şölenci

Oktay Çubuk

Sezin Bozacı

Durul Bazan

Laçin Ceylan

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