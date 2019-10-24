Aşk Ağlatır 8. Bölüm Fragmanı
Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesini anlatan "Aşk Ağlatır" Pazar saat 20: 00'de Show TV'de.
Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesini anlatan "Aşk Ağlatır" Pazar saat 20: 00'de Show TV'de...
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Oyuncular:
Deniz Can Aktaş
Hafsanur Sancaktutan
Yağızcan Konyalı
Pelin Öztekin
Eda Şölenci
Oktay Çubuk
Sezin Bozacı
Durul Bazan
Laçin Ceylan
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