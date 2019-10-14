Aşk Ağlatır 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Aşk Ağlatır 6. bölüm izle

14.10.2019 09:25

Aşk Ağlatı 6. son bölümü ekrana geldi. Ada il birlikte olma kararı alan Yusuf, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemez. Öte yandan Nihal ile Yıldırım ise Ada hakkında büyük bir sır öğrenmişlerdir. Aşk Ağlatır son bölümde neler oldu? Aşk Ağlatır 7. bölüm fragmanı ve son bölüm, oyuncuları...

AŞK AĞLATIR 6. SON BÖLÜM FULL İZLE…

7. BÖLÜM İLK SAHNE YAYIMLANDI

Ekrana gelen fragmanda: Görüntülerde Ada ile birlikte kamyoneti ile yollarda olan Yusuf, bir anlık aşk sarhoşluğu ile kaza atlatır. Yusuf, aşkını yere göğe sığdıramaz ve haykırmak ister. Ada ise utandığını söyleyerek ona engel olur. Ada ile Yusuf aşklarını dolu dizgin yaşayabilecekler mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalân ve Mert'in öpüştüklerini gören Ada, Nalân'la yüzleşir. Nalân, Ada'nın gördüklerini Yusuf'a anlatmasına engel olmaya çalışır. Ada Yusuf'a bu gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalırken kötü bir sürpriz onu beklemektedir; Mustafa, İstanbul'a gelmiştir. Diğer yanda Nihal ve Yıldırım, Ada'nın geçmişiyle ilgili çok önemli bir sırrı fark eder. Yıldırım, Ada'ya kim olduğunu söyleme kararı alır. Yusuf ise kalbine daha fazla söz geçiremeyeceğini anlar, Nalân'dan ayrılıp Ada'yla birlikte olmaya karar verir. Ancak Ada'yla konuşmaya giderken beklemediği bir görüntü karşısında şok olur.

OYUNCU KADROSU

Show Tv'nin sevilen dizilerinden Aşk Ağlatır dizisinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağızcan Konyalı, Deniz Altan, Oktay Çubuk, Eda Şölenci, Durul Bazan, Pelin Öztekin, Laçin Ceylan, Sezin Bozacı, Mutlunur Lafçı gibi isimler yer alıyor.