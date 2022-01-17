Aşk Acısı sözleri 2022: En yeni ve en güzel aşk sözleri, Ağlatan, Duygusal aşk acısı sözleri
En güzel aşk acısı sözlerini sizler için derledik. Aşk acısı çekenler için en yeni ve en güzel aşk acısı sözleri haberimizde yer almaktadır. Birbirinden etkileyici Aşk Acısı sözleri 2022: En yeni ve en güzel aşk sözleri, Ağlatan, Duygusal aşk acısı sözleri haberimizde...
Birbirinden etkileyici aşk acısı sözlerini, sevdiğinize, sevgilinize, ailenize gönderebileceğiniz 2022 aşk sözlerini, kısa, uzun, romantik, sevgiliye aşk mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, Aşk Acısı sözleri 2022: En yeni ve en güzel aşk sözleri, Ağlatan, Duygusal aşk acısı sözleri
- Gönül almayı bilmeyen kişilere ömür emanet verilmez.
- Seni sevmek için o kadar çok sebebim var ki… Sebepleri say desen haftalarca sürer sayamam.
- Sen bana nasıl her zaman gülümsüyorsun dedin ya seni görünce kederin bana bulaşması mümkün mü sence.
- Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorum.
- Ağlamak için sebeplerim var ama senin varlığın gülümsemek için ağır basıyor.
- Sen benim geceme ışık yayan yıldız gibisin. Seni gördüğüm an karanlıktan korkmuyor yüreğim.
- Şarkı söylememi talep ediyorsun. Ancak seni görünce lal olduğumu unutuyorsun.
- Güneş doğsun diye dua ediyorum. Çünkü seni görmek için gündüze ihtiyacım var.
- Bana seni ilk gördüğümde ne hissettiğimi soruyorsun ya o güne dair hatırladığım tek şey aklımı başımdan alan mucizevi gülüşün.
- Sen aşktan korkuyorum diyorsun ya bende seni sevmekten korkuyordum ama bak şimdi senden vazgeçemeyenim.
- Özlemek denmez ki buna bildiğin yangın yeri bu.
- Beni yokluğun ile savaştırma. Kaybedeceğimi çok iyi biliyorum.
- Gönül yorgun düştüğü zaman yürek dilsiz kalacaktır.
- Kahrolsun diyorum sadece yan yana olmadığımız her yer bana cehennem!
- Bazı zamanlar en uzun yolculuk nedir bilir misin? İki insanın arasında bulunan mesafedir.
- Ön ve arkana bak hangi gitmez dediklerin yanında?
- Çok pahalısın sen bana benim o kadar param yok ki.
- Şu hayatımda tekrar tekrar yaşamak istediğim, diğer tüm zamanların yanında bir yıldız gibi parlayan tek bir anı seçmem gerekirse o an, seninle tanıştığım an olurdu.
- Dil susar ise bir çare bulunur ama yürek susarsa bil ki hiçbir çare bulunmaz.
- Halbuki ben senin düşmekten korkmuş olduğun o uçurumunda dibinde bulunuyorum.
- Gece uyuyamayan kişilerin gündüze sığdıramadıkları acıları bulunmaktadır.
- Seni içimde her zaman yaşamak istiyordum ve senin uğruna öldürdüklerimi bir bilsen kendin oturur ağlarsın.
- İnsan bir kere aşık olur diyenler yanılıyor. Ben sana her baktığımda yeniden aşık oluyorum.
- Seninle sonsuzluk kısacık bir an gibi geçer.
- Seni düşündükçe gülümsüyorum; seni düşünmeden duramıyorum o yüzden sürekli gülümsüyorum.
- Hayatın bu kadar güzel olabileceğini seninle tanışmadan önce bilmiyordum.
- Sana aşık olmak, kaybettiğim her şeyi yeniden bulmak gibi...
- Hayatımın sonuna kadar dünyanın dört bir köşesini araştırabilirim ama senin gibisini bulamam. O yüzden bir yere gittiğim yok, yanındayım.
- Dünya dönüyorsa seven yüreklerin hatırına dönüyor. Hayat var ise aşk için var ve aşk dediğin sadece mutluluğu barındırmaz bünyesinde. Aksine kedere, mutsuzluk ve gözyaşına da yer verir.
- Sen benim dünyam ben senin uydunum. Çekim gücün öyle yüksek ki yörüngenden çıkamıyorum.
- Kaybedilemeyecek kadar değerlisin.
- Sen yıldızlara bakmayı seviyorsun bende sana. Çünkü sen benim karanlığımı aydınlatan en güçlü ışık kaynağısın.
- Sana anlatmak istediğim birçok şey var. Ama anlatmak istediklerimi bir kelime ile ifade etmemi istersen o kelime sadece aşk olurdu.
- Bir gün hayatınıza biri girer ve o an hiç mutlu olmadığınız kadar mutlu olduğunuzu hissedersiniz. İşte bunun adı aşk. Ben seni gördüğüm o an mutluluğun ne anlama geldiğini öğrendim.
- Sana hayatım boyunca bir kez yalan söyledim. O da senin güzel olduğun. Sen güzel değil çok güzelsin.
- Hayatımda iki şey istiyorum bir seni birde senin gibi gülümseyeni.
- Hayat sana mutsuzluk mu getiriyor o zaman âşık olun. Ben seni tanıdım, âşık oldum ve mutluluk ile tanıştım.
- Gökyüzünde birçok yıldız var ama gözüne sadece bir tanesi güzel gelir. Aşk ta bunun gibidir. Çevrende birçok insan vardır ama sen sadece bir tanesine âşık olursun.
- Aşk sadece gülümsemek değildir. Mutlu olacağını düşünüp, huzura erişmek değildir. Keder dediğinde bulaşır aşka ama aşk ne kadar güçlü ise bu kadar kolay dağıtılır keder rüzgârı.
- Aşkınıza gönderebileceğiniz sevgiliye kısa sözler için tıklayın
- Sen sanıyorsun ki hayatımda bir sen varsın. Bir tek seni sevdim. Hayır hayır ben bir tek seni değil senin bana verdiğin gül yüzlü bebeğimizi de seviyorum.
- Sen aşkın ne olduğunu bilmediğini söylüyorsun ya aşk sensin, dünya sensin, hayat sensin. Aşkı çok uzakta arama.
- Ben gökkuşağını severim. Çünkü renk cümbüşünü seyretme imkanını bana verir. Ve seni çok seviyorum. Çünkü tüm kâinat gözlerinde birikmiş durumda.
- Seni gördüğüm her gün dalında kuşlar ötüyor. Bahçede çiçekler açıyor. Dünya güzel bir yer olur seni gördüğüm her an.
- Sen bende ki seni görmek istiyorsun ya. Bende sen o kadar gizlisin ki göstermem imkânsız.
- Seni o kadar çok seviyorum ki sana aşkımı anlatacak kadar güçlü bir kelime bulamıyorum.
- Gülümse canım benim. Gülümse ki dünya güzelleşsin. Bir yerde ağlayan çocuklar tebessüm estin ve huzur her an seninle olsun.
- Kışın yaprağını yere bırakan ağaçlar baharda çiçekler ile bezenir. Senin yokluğun ile kuru bir dala benzeye yüreğim senin varlığınla bahara erişti.
- Sen bahar isen ben senin yeşerttiğin çiçeğim. Sen güneş isen ben senin büyüttüğün meyveyim. Sen aşk isen ben sana aşık olan deli divaneyim.
- Papatyalar neden sevilir bilir misin sevdiğim? Çünkü masum aşkın şahidi papatyalardır. O sebeple sana getirdiğim buket papatyalardan yapılmıştır.
- Her gün aklımda olan ve beni mutlu kılan tek şeysin.
Eğer yağmurda ıslanmayı seviyorsan seninle yağmurda gezmeye ve sırılsıklam olmaya razıyım. Yeter ki yağmur altında ıslanır iken yanımda sen ol.
- Saat kaç olursa olsun saat hep seni ve senli günleri gösteriyor.
- Sen saatin durmasını istiyorsun ben ise saatin geçmesini istiyorum. Çünkü sen yanıma geliyorsun ben ise senin yanıma gelmeni bekliyorum.
- Sana kelimelerle anlatamayacağım şeyler var. Gel sarıl ve gülümse bana ki gözlerim sana anlatsın beni ve istediklerimi.
- Gökyüzü mavi, yeryüzü yeşil aşk ise kırmızı rengi sever. Ben ise senin sevdiğin her rengi.
- Elinde elma şekeri olan çocuğun mutluluğu gibi seni gördüğümde yüreğime düşen mutluluk. Kaybetmekten korkuyor ama o korku ile mutluluğu yaşamayı unutmuyorum.
- Karşıma otursan, saatlerce izlesem yine doyamam sana ben.
- Bana sorarsan, bir günümü daha sensiz geçirmek istemiyorum.
- Anlamsızca özlüyorum. Ve bu fazla derin.
- Whatsapp`a sadece benimle konuşmak için girecek biri lazım.
- Bir gün sevdiğiniz adamla evlenirseniz gecenin bi yarısı uyandırıp beni seviyormusun diye sorun "delirdin mi kızım sen" derse seviyordur.
- Seni anlatıp duruyorum insanlara.
- Yokluğuna alışırım da başkasına gülmene alışamam..
- Düşünsenize hava soğuk olduğu için elinizi alıp kendi montunun cebine sokan ve orada elinizi ısıtan biri.
- Nefesi bitene kadar sevmeli insan, hevesi bitene kadar değil.
- Aynı evin anahtarını taşıyalım istiyorum.
- Bir insan isterse size sesiyle sarılabilir.
- Yerin sonsuza kadar yanım olsun..
- Kimse yoksa ben yanındayım. Seni hep severim. İyi ki varsın.
- Sevdiğini belli et. Gizlemek başkalarına fırsat vermektir.
- Seninle yaşadığım bir anı dünyalara değişmem.
- Bazen sadece birine sımsıkı sarılmak istersin.
- Huzurum sensin. Sesin, kokun, sarılışın, gülüşün, kaçamak bakışların, saçların, ellerin.
- Ben seni kirpik uçlarına kadar deli ve delice seviyorum.
- Herkes birini bulabilir ama önemli olan birbirini bulmak.
- Eğer seni içimdeki o küçük kız çocuğuyla tanıştırmışsam, bil ki ölene kadar hep yüreğimdedir izin.
- Çirkin kadın var mıdır yok mudur bilmem ama "adam" olana sevdiğinden daha güzel bir kadın yoktur.
- Gerçekten seven insan sinirlenir, küfür eder, bağırır çağırır ama asla gidiyorum demez.
- Güzel diye sevmedik, sevgimiz güzeldi bizim.
- Playstation oynarken oyunu durdurup sevgilisine mesaj atan erkekleri üzmeyin kızlar.
- Çünkü gerçek aşk bulunmaz inşa edilir.
- Konuşmak istemiyorsan, sarıl.
- Kalbinden geçen kaderin olsun inşallah.
- Anıların en güzeli seninle birikiyor..
- Bir insanla birlikte ne kadar saçmalıyorsanız, o kadar samimisinizdir.
- Keşke şuan da senden bi mesaj gelse sadece tek kelime yazsa. "Özledim."
- Uyanır uyanmaz seni özlemeye başlıyorum ve bütün günüm özleminle nasıl başa çıkacağımı düşünmekle geçiyor.
- Çok özlediğin halde sarılamadığın insanlar var mesela. Bu her şeyden kötü.
- Bir gün birisi çıkar gelir ve sen bütün gidenlere teşekkür edersin.
- Ve bir gün gelir, tüm Duâlar kabul olur. Yeter ki inanmaktan vazgeçmeyin..
- Güzel şeyler hiç bitmesin, mesela senin sevgin.
- Güzel şarkılar biriktirdim, birlikte dinlemelik. Gelsene.
- Dünde, bugünde, yarında? Yüreğin kadar yanındayım Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!
- Tesadüfen tanışacaksın tüm geleceğin o olacak.
- Sana güveniyorum demek, seni seviyorum demekten daha anlamlı.
- İnsan iki şeyi saklayamaz: Sarhoş olduğunu ve aşık olduğunu.
Haberler.com - Gündem