Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler?
Aşk 101 internet dizisinin devamı olarak başlayacağı Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler? Aşk 101 izle! Aşk 101 2. sezon ne zaman ? Detaylar haberimizde.
Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Aşk 101 internet dizisinin devamı olarak başlayacağı Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler? Aşk 101 izle! Aşk 101 2. sezon ne zaman ? Detaylar haberimizde.
AŞK 102 NE ZAMAN?
Aşk 101'in devamı olarak Netflix'te yayınlanması planlanan, senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Göneç Uyanık'ın yaptığı gençlik ve komedi-drama türündeki Türk internet dizisi Aşk 102, 24 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak.
AŞK 102 OYUNCULARI
Mert Yazıcıoğlu, Sinan
Kubilay Aka, Kerem
Alina Boz, Eda
Selahattin Paşalı, Osman
İpek Filiz Yazıcı, Işık
Pınar Deniz, Burcu
Kaan Urgancıoğlu, Kemal
Müfit Kayacan, Necdet
Bade İşçil, Yetişkin Işık
Tuba Ünsal, Yetişkin Eda
Buğra Gülsoy, Yetişkin Sinan
Melisa Döngel,
Ece Yüksel,