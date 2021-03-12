Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler?
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Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler?

12.03.2021 23:46 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:58
Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler?

Aşk 101 internet dizisinin devamı olarak başlayacağı Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler? Aşk 101 izle! Aşk 101 2. sezon ne zaman ? Detaylar haberimizde.

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Aşk 101 internet dizisinin devamı olarak başlayacağı Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler? Aşk 101 izle! Aşk 101 2. sezon ne zaman ? Detaylar haberimizde.

AŞK 102 NE ZAMAN?

Aşk 101'in devamı olarak Netflix'te yayınlanması planlanan, senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Göneç Uyanık'ın yaptığı gençlik ve komedi-drama türündeki Türk internet dizisi Aşk 102, 24 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak.

AŞK 102 OYUNCULARI

Mert Yazıcıoğlu, Sinan

Kubilay Aka, Kerem

Alina Boz, Eda

Selahattin Paşalı, Osman

İpek Filiz Yazıcı, Işık

Pınar Deniz, Burcu

Kaan Urgancıoğlu, Kemal

Müfit Kayacan, Necdet

Bade İşçil, Yetişkin Işık

Tuba Ünsal, Yetişkin Eda

Buğra Gülsoy, Yetişkin Sinan

Melisa Döngel,

Ece Yüksel,

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