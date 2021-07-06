Aşk 101 2. sezon ne zaman? Aşk 101 fragman!

Aşk 101 ilk sezonu ile büyük beğeni topladı. Merakla beklenen Aşk 101 2. sezon ne zaman? Aşk 101 fragman! Aşk 101 Sinan! Aşk 101 Osman! Aşk 101 2. sezon fragman!

Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz,Kubilay Aka, Pınar Deniz'in rol aldığı, Netflix 'te yayınlanan Aşk 101 2. sezon ne zaman? Aşk 101 fragman!

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix Türkiye,Aşk için sisteme meydan okumaya devam mı edecekler yoksa pes edip birer yetişkin olmayı mı seçecekler? Aşk 101 ikinci sezonuyla 30 Eylül'de geri dönüyor. ifadelerine yer verdi.

AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI