Aşk 'Masalı'

Star TV için çektiği Ada Masalı dizisi yeni bir aşka daha sahne oldu. İzmir'de çekilen dizide Biricik karakterine hayat veren Özge Demirtel, Hakan karakterini oynayan Cem Anıl Kenar'la sevgili oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İzmir'de çekilen Ada Masalı dizisinin iki genç başarılı oyuncusu sevgili oldu. Ay Yapım'ın Star TV için çektiği Ada Masalı dizisi yeni bir aşka daha sahne oldu.

İzmir'de çekilen dizide Biricik karakterine hayat veren Özge Demirtel kalbini rol arkadaşına kaptırdı. Genç yıldız, Ada Masalı'nda Hakan karakterini oynayan Cem Anıl Kenar'la sevgili oldu. Dizinin genç aşıklarının beraberliğinin henüz yeni başladığı öğrenildi.

Öte yandan dizinin başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un da bir süredir flört ettiği konuşuluyor.

Kaynak: Snob Magazin