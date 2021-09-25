Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Sağlık

Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı.

GAZİANTEP (İHA) - Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı

Profesör Doktor İlhami Kiki: " Aşıyı yaptırmamanın cezasını çektim, herkes aşı olsun"

GAZİANTEP - Gaziantep Medical Park Hastanesinde görevli Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor İlhami Kiki, korona virüs aşısını olmayı geciktirdiği için korona virüse yakalandı. Korona virüsü ağır bir şekilde atlatan ve hastalık sürecinde 10 kilogram kaybeden Profesör Kiki, " Aşıyı geciktirmenin cezasını çektim. Keşke aşı olsaydım. Herkes etkin bir aşıyı olsun" dedi.

Gaziantep Medical Park Hastanesinde görevli Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor İlhami Kiki, pandemi döneminin ilk günlerinde piyasaya sürülen Çin menşeili aşının yurtdışında kabul görmediği için aşıyı yaptırmadı. Daha sonra korona virüse yakalanan Profesör Doktor Kiki, hastalığı ağır bir şekilde atlattı. Ciddi derecede akciğer ve solunum sıkıntısı yaşayan Profesör, 18 gün süren hastalığı boyunca 10 kilogram kaybetti. Aşıyı yaptırmadığı için hastalığı ağır bir şekilde atlattığını söyleyen Profesör Doktor Kiki, aşı karşıtlarına ve henüz aşı olmayanlara da çağrıda bulunarak herkesin etkin bir aşıyı olmasını önerdi.

Aşıyı geciktirdi korona virüsü ağır atlattı

Çin menşeili aşının yurtdışında kabul görmediği için MRNA kökenli aşı olmayı bekleyen Gaziantep Medical Park Hastanesi Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor İlhami Kiki, aşıyı geciktirdiği için korona virüsü ağır geçirdi. Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Profesör Doktor Kiki, "Covid-19 pandemisi başladığında ben öncelikle tedbirleri sıkı bir şekilde uyguladım. Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyordum. Hatta 2-3 maske birden takıyordum. Bu şekilde aşı olmadan korunuyordum. Başlangıçta aşı yoktu daha sonra Çin menşeili aşı ortaya çıktı. Ben meslek gereği yurtdışına gitme ihtimalim olduğu için yurtdışında da Çin menşeili aşının kabul görmediği için aşı olmadım. MRNA kökenli aşıların kabul göreceğinden dolayı bende bekleyeyim, Çin menşeili aşı yerine tek sefer o MRNA kökenli aşıyı olayım dedim. Ancak geçtiğimiz Nisan aylarının başlarında bir gün akşam saatlerinde ateşim yükseldi. Ateş yüksekliğinin Covid-19'dan dolayı olduğunu düşündüm. Tat ve koku kaybım oluşmamıştı. Hastaneye gittim ve test örneği verdim. Daha sonra testim pozitif çıktı. Ateşim yüksek bir şekilde devam ediyordu. İlginç bir şekilde vücudumun farklı bölgelerinden ölçtüğüm ateşim değişik çıkıyordu. Bu arada halsizlik, nefes darlığı olmaya başladı. Özellikle 1 haftanın sonunda bende akciğer problemleri baş göstermeye başladı. Baktığımda da satürasyon (oksijen değeri) değerlerimin 90'nın altına düştüğünü gördüm. Bir gün iyice satürasyon değerlerim iyice düşmeye başlayınca tekrar hastaneye gittim ve neredeyse yoğun bakım düşünülüyordu. Ancak durumum tedavilerle düzeldi. Fakat Nisan ayının 10'undan 28'ine kadarlık bir süre içerisinde hastalığım sürdü. Daha sonra düzeldim ancak bu süre içerisinde 10 kilogram kaybettim" dedi.

" Aşıyı yaptırmamanın cezasını çektim"

Aşıyı geciktirdiği için hastalığı ağır bir şekilde atlattığını dile getiren Profesör Doktor İlhami Kiki, ağabeyinin aşıyı olduğu için hastalığı hafif atlattığını söyledi. Hastalığa yakalandıktan sonra keşke aşı olsaydım diyen Kiki, aşı olmayanları aşı olmaya davet ederek, "Ben aşıyı başlangıçta yaptırmamamın cezasını çektim. Çünkü benim ağabeyimde Covid-19'a yakalandı ama o aşılı olduğu için hastalığı çok rahat ve kolay atlattı. Hastalık bende ise hayatı tehdit eden düzeyde oldu. Hatta bir ara entübe olacağımı dahi düşündüm. Aşıyı olmamak benim bu hastalığa yakalanmama ve bu şekilde ağır bir şekilde atlatmama neden oldu. Keşke aşı olsaydım dedim. Dolayısıyla bu aşı olayını hakikaten dikkate almamız gerekiyor. Etkin bir aşıyı mutlaka uygulamak lazım. Neticede hangi tür olursa olsun aşının yapılması önemli. Aşı olmayan vatandaşlarımızın aşı olmasını öneriyorum" diye konuştu.

Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı

Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı

Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı

Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada

 Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Özge Özpirinçci Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:59:48. #1.17#