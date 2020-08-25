Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
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Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun son durumuyla ilgili Haberler.com'a açıklama yapan asistanı, "Hocam maalesef koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde devam ediyor. Sevenlerinden dua bekliyoruz" dedi.

25.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:30

Haberler.com/ ÖZEL HABER Sosyal medyada koronavirüse yakalandığı iddiaları ortaya atılan Nihat Hatipoğlu'nun son durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı, ünlü ilahiyatçının koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı.

"DURUMU ŞİMDİLİK STABİL"

Konuyla ilgili Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye konuşan Hatipoğlu'nun asistanı "Hocam evde koronavirüs tedavisi görüyor. Durumu şimdilik stabil. Sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Nihat Hatipoğlu'nun rahatsızlığı ile ilgili haberlerin duyulması sonrasında sosyal medyada on binden fazla paylaşım yapıldı. #NihatHatipoğlu etiketi kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

İLK KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Ünlü ilahiyatçının asistanı dün çıkan söylentiler üzerine yaptığı ilk açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." demişti.


Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Haber Yorumları (36)
MİSTER X: ALLAH celle celalüh hazretleri hastalara şifa dertlilere deva versin amin
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ÖLMEDEN ÖNCE UYANMAK: Her ne kadar üslubu farklı da olsa bir insan olarak müslüman olarak Allah safi ismiyle şifa versin inşallah.herkes bir gün ölecek hepimiz kendimize gelelim tövbe kapısı açık daha geç kalmış sayılmayız.
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DOBROVSKİ: Aloooo osman yaşadin lan miyminti peder gidici ölsün diye 4 gözle bekliyordun aha da gidiyor oğlum artik gizli gizli soğuk efes içmene gerek kalmayacak...
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