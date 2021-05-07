Aşırı Terleme Birçok Hastalık Habercisi Olabilir !
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Aşırı Terleme Birçok Hastalık Habercisi Olabilir !

Aşırı Terleme Birçok Hastalık Habercisi Olabilir !
Bültenler - Haberler | Güncel

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güniz Eker Uluçay konu hakkında bilgiler verdi.

"Terleme normal bir fizyolojik durumdur. Vücut ısısının artması veya egzersiz sonucu ter bezlerine gönderilen uyarı sayesinde terlenir ve ısı dengesi korunur. Oysaki hastalık olarak isimlendirilen hiperhidrozis; vücut ısısı artmadan, sempatik sisteme gönderilen aşırı uyarı sonrası kişinin fizyolojik ihtiyaçları dışında aşırı terlemesidir. Aşırı terleme vücuttaki enfeksiyon hastalıkları, kanser, diyabet, hipertiroidi, kalp hastalıkları, menopoz, obezite gibi bazı durumların varlığında ya da bazı ilaçların kullanımı sonucunda ikincil olarak görülebilir. Daha önce olmayan bir aşırı terleme durumu ortaya çıktığında mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Terleme doğal bir durum olsa da aşırı terleme kişide psiko-sosyal problemlere yol açar. Giysiler rahat giyilemez, koku oluşur ve çeşitli görüntü kirliliği ile kişiyi rahatsız eder. Botoks ile aşırı terleme kabusuna çözüm oluşturulabilmektedir. Çeşitli terleme tedavileri olsa da pudralama, cerrahi işlem gibi seçenekleri istemeyen ya da çözüm bulamayan hastalar botoks ile terleme tedavisini düşünebilir.

Koltuk altı botoks uygulamasında hastalarımızın bize en çok sorduğu soru uygulama sonrasında terlememenin herhangi bir soruna yol açıp açmayacağıdır. Bu uygulama sonrasında asıl hedef terlemenin tamamen kesilmesi değil aşırı terlemenin azaltılıp normal terlemenin sağlanmasıdır. Tamamen terlemeyi kesmek tabii ki doğru bir işlem değildir. Kişiler uygulamadan sonra yaklaşık 6-8 ay aşırı terleme probleminden kurtulmuş olurlar.

UYGULAMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Botulinum toksinin en çok estetik amaçlı kullanımı bilinse de Günümüzde hem erkek hem kadın hastalarda aşırı terleme probleminini yok etmek için sık sık kullanılmaktadır. Koltuk altı bölgesine lokal anestezik krem uygulamasından sonra yaklaşık 15 dakikalık süren bir işlemle aşırı terlemenin yol açtığı psikolojik ve fiziksel sorunlardan kolayca kurtulabilirsiniz.

Levent Yıldırım

Kaynak: Bültenler

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