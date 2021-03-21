Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu
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Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu

21.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:25

Aksaray'da aşırı alkollü bir şahıs, dağlık bir araziden geçerken dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Ayakta bile durmakta güçlük çeken adamın, kanaldan çıkarıldıktan sonra ilk işi, cebindeki ıslanan parasını polise sormak oldu.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Yolu Kireçlik mevkiinde bulunan dağlık arazide yaşanan olayda, dağlık alanda aşırı alkol alan ve alkolün etkisiyle dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düşen Emrah K. (30), polis, 112 ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Çevredeki vatandaşların sulama kanalına bir şahsın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi.

Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu

DÜŞEN PANTOLONUNU EKİPLER KALDIRDI

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri halat marifeti ile kısmen su dolu olan sulama kanalına girdi. Ayakta bile duramayan Emrah K. defalarca suya düşüp kalkarken, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hem küfretti, hem de tehditler savurdu. AFAD ekiplerince güçlükle kontrol altına alınmak istenen alkollü şahıs adeta sırılsıklam oldu. Pantolonu düşen alkollü şahsın pantolonunu kaldırarak bağlayan AFAD ekipleri bir süre şahsı sakinleştirmeye çalıştı. AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu sulama kanalından çıkarılan alkollü şahıs bu kez de 112 Acil Yardım ekiplerine güçlük yaşattı. Ambulansa binmemekte ısrar eden şahıs güçlükle ambulansa bindirildi.

Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu

"CÜZDANA BAK PARAM VARDI"

Ambulansa bindirildiği sırada bu kez de parası aklına gelen Emrah K., cebinde bin 600 TL parası olduğunu belirterek, "Ağabey cüzdana bak cüzdana param vardı, 1 milyar 600. 1 milyar 600 lira para var. Pantolonu bana versene" dedi. Sedyeden inerek polis memurlarına parasını soran alkollü şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle tekrar ambulansa bindirildi. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Emrah K. burada tedavi altına alındı.

Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu
Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu
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