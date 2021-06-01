Aşiret liderleri Adıyaman'da
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Aşiret liderleri Adıyaman'da

Aşiret liderleri Adıyaman'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kadim Aşiretler Federasyonuna bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiret liderleri Adıyaman'da bir araya geldi.

Kadim Aşiretler Federasyonuna bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiret liderleri Adıyaman'da bir araya geldi.

Adıyaman'da Abdullah Yalçın ve İsmet Çetinkaya'nın davetlisi olarak Adıyaman'a gelen aşiret liderleri Türkiye Petrolleri Salonunda bir araya geldi. Ülke gündemi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili gelişmelerin konuşulduğu toplantı sonrasında aşiret liderleri Valimiz Mahmut Çuhadar'ı ziyaret etti.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette aşiret liderleri, her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanında olduklarını, vatan toprakları üzerinde kardeşlik duyguları içerisinde birliğimize ve beraberliğimize kast edenlere fırsat vermeyeceklerini ifade etti.

Mardin, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Siirt illerinden aşiret liderlerinin Adıyaman'a geldiği öğrenildi.

(Ahmet Arslantaş/ İHA)

Aşiret liderleri Adıyaman'da
Aşiret liderleri Adıyaman'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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