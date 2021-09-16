Aşiret düğünde damada takılan parayı 4 kişi zor taşıdı - Haberler
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Aşiret düğünde damada takılan parayı 4 kişi zor taşıdı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Yaşam

Siirt'te gerçekleşen bir aşiret düğününde damat takılan paraları taşımakta zorlanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Son dönemlerde Güneydoğu'da yapılan görkemli aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi. Katılımın yoğun olduğu düğünlerde kültüre bağlı olarak yüksek miktarda takı takılması zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor.

DAMAT TAŞIYAMADI, ÜÇ KİŞİ YARDIMINA GELDİ

Bunun son örneğini Sirtt'te gördük. Kentin ileri gelenlerinden birinin düğününde takılan paraları tek başına taşımakta güçlük çeken damat, yanındaki üç kişiden daha destek aldı. Damada takılan takıların ağırlık yapmaması için paralar, rulo halinde diğer 3 kişinin de boynuna asıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Damadın ve yanındakilerin para nedeniyle görünmediği videolar, sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı.

Aşiret düğünde damada takılan parayı 4 kişi zor taşıdı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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