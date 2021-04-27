Asım Ekren kimdir? Asım Ekren nereli?

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Asım Ekren kimdir?

Kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da dün yaşamını yitiren Asım Ekren için bugün cenaze töreni düzenledi. Asım Ekren'in, Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'la evli olduğu dönemdeki popüler günlerinin ardından cenazesinin dar bir çevre ile yapıldığı görüldü. Üzücü gelişme sonrası Asım Ekren kimdir, merak edildi.

ASIM EKREN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1951

Kaç yaşındaöldü: 70

Nereli: Sakarya

1951 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1960'lı yıllarda Haramiler grubunda bateristlik yaptı. İlk evliliğini İstanbul Gelişim Orkestrası şefi Selçuk Başar'ın kardeşi Asuman Başar ile yaptı. Bu evliliğinden Binnaz ve Mert isimli iki çocuğu oldu. 1982 yılında Zerrin Özer ile nişanlandı. 22 Temmuz 1985'te saat 16:30'da Büyükçekmece'de bir evde Büyükçekmece belediye başkanı Ali Çebi'nin kıydığı bir nikâhla Zeynep Özal ile evlendi. Zeynep Özal ile evlendikten sonra çeşitli iş adamları ile tekstil işi yaptı. Zeynep Özal'dan boşandıktan 53 gün sonra eski nişanlısı Selma Güneri ile Kadıköy evlendirme dairesinde Kamil Sönmez'in nikâh şahitliği yaptığı bir törenle evlendi. 1987 yılında Güngör Bayrak ile baş rolünü paylaştığı Bomba isimli filmde silah kaçakçılığına bulaşan bir müzisyeni canlandırdı. 2011 yılında lenf kanserine yakalandı. 26 Nisan 2021'de İstanbul'da 70 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 27 Nisan 2021'de Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi..