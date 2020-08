Asım Can Gündüz anısına gitar yarışması düzenlenecek Amerika'da büyüyen ve başarı ile gelişen kariyerinden vazgeçerek, 80'lerde Türkiye'yedönen, ülkenin gençlerine müziğin birleştirici ve barışçıl mesajını sunmak ve Rock müziğintanınmasını, sevmesini sağlamayı amaçlayan Asım Can Gündüz'ü anmak için düzenenlenen "Asım Can Gündüz Gitar Yarışması" na katılımlar devam ediyor

Zuhal Müzik ve Evrencan Gündüz işbirliği ile düzenlenen bu özel yarışmanın katılım koşulları ise; Hangi yaşta olursanız olun, Elektro, klasik ya da akustik gitarınızla, Çalım tarzı ve stili gözetmeksizin, Çalınan cover ya da özgün içerikteki eserin 2 dakikayı geçmeyen solo gitar performansınızı, Yüzünüzün ve enstrümanınızın görünür haldeki videosunu Youtube'a yükleyip, Zuhal Müzik'in web sayfasında yer alan katılım formunu doldurmanız gerekmektedir. Türkiye'nin en özel ve önemli gitaristlerinden Asım Can Gündüz'ü anmanın en güzel yollarından biri olacak bu yarışmanın juri koltuğunda ise birbirinden değerli gitaristler; Evrencan Gündüz, Mesut Uğurel, Metin Türkcan, Sinan Aydın ve Tarkan Gözübüyük yer alacak. Son katılım tarihi: 15 Ağustos 2020



Kaynak: Snob Magazin