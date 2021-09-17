Aşıların 5 gözlü yaratıklara sebep olacağını söyleyen Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir - Haberler
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Aşıların 5 gözlü yaratıklara sebep olacağını söyleyen Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel
Aşıların 5 gözlü yaratıklara sebep olacağını söyleyen Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın koronavirüs aşısı olanlar hakkında söylediği "O insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" sözleri gündemden düşmüyor. Aşı olmayacağını daha önce de dile getiren Erbakan, yeni açıklamasında son çare olarak tüm aşılar arasından TURKOVAC'ın tercih edilebileceğini açıkladı.

Yaptığı aşı karşıtı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son olarak mRNA aşısı olanlar için "O insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmış ve bu sözleriyle büyük tepki çekmişti.

"AŞI GEREKSİZ AMA SON ÇARE TURKOVAC TERCİH EDİLEBİLİR"

Aşı olmadığını ve asla olmayacağını daha önce de dile getiren Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında yeni açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldıktan sonra aşı olmayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Erbakan, bunu gerekli görmediğini ancak tüm aşılar arasından son çare olarak TURKOVAC'ın tercih edilebileceğini söyledi.

"MECBUR KALINDIĞINDA TURKOVAC EN UYGUNU"

Erbakan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar düşük bir risk karşılığında aslında aşı olmayı gerekli görmüyoruz. Hiç aşı olmamak en iyisi bana göre, benim şahsi kanaatime göre. Ancak mecbur kalınırsa o da tabi ki içinde yaşadığımız devletin kurallarına karşı gelip, mücadele etmek mümkün değil, mecbur kalınırsa da mRNA teknolojisi kullanmayan aşılar, yani eski usul aşıların yaptırılması ancak mümkün olabilir. Mecbur kalındığında en son ihtimal TURKOVAC, bunların içerisinde en uygun olarak düşünülebilir"

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Emre İliksiz
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Haber: Aşıların 5 gözlü yaratıklara sebep olacağını söyleyen Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir - Haberler
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