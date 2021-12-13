Aşılar, Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den keyifleri kaçıracak araştırma

İsrail'deki Sheba Tıp Merkezi ve İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ortak araştırmasında 3 doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı etkisi ortaya çıktı. Bilim insanları, üçüncü doz aşının Omicron varyantına karşı büyük ölçüde koruma sağladığını açıklasa da elde edilen bu korumanın Delta varyantına göre daha az olduğunun altını çizdi.

"İKİNCİ DOZU 5 YA DA 6 AY ÖNCE OLANLARIN OMICRON'A KARŞI DAYANIKLILIĞI YOK"

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki dozun artık etkili olmadığı belirtilirken, üç doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı dört kat daha az koruma sağladığı da aktarıldı. Araştırmada iki doz aşı olanlarla üç doz aşı olanların kıyaslandığı belirtilirken araştırmayı yürüten bilim insanı Gili Regev-Yochay, "İkinci dozu 5 ya da 6 ay önce olanların Omicron'a karşı bir dayanıklılığı yok fakat Delta'ya karşı biraz da olsa bağışıklıkları var" dedi.

"ÜÇÜNCÜ DOZ BAĞIŞIKLIĞI 100 KAT ARTIYOR"

Fakat Regev-Yochay açıklamasında iyi haberler de verdi. Bilim insanı, "İyi haberise şu ki üçüncü doz aşı bağışıklığı 100 kat artırıyor. Üçüncü doz ile birlikte koruma oranı dikkate değer bir şekilde artıyor" dedi.

"İKİ DOZ AŞI ARTIK ETKİLİ DEĞİL"

İsrail Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Kamu Sağlığı Hizmetleri'nin başında olan Dr. Sharon Alroy-Preis da, "İki doz aşı artık etkili değil. Üçüncü doz aşı olanlar sadece ikinci doz aşı olanlara ve elbette aşısız olanlara göre daha çok korunuyor" dedi.

OMICRON VARYANTI TÜRKİYE'DE 6 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Dünyayı endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ederken koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı Türkiye'de toplam 6 hastada görüldü. Kötü haberi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hastaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu açıklandı.

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