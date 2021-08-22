Aşılamada 'Mavi' kategoriye ulaşan Osmaniye'de koronavirüs denetimi
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Aşılamada 'Mavi' kategoriye ulaşan Osmaniye'de koronavirüs denetimi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Haberler | Sağlık

Aşılamada 'Mavi' kategoriye ulaşan Osmaniye'de koronavirüs denetimi Sağlık Bakanlığı'nca günlük olarak açıklanan Covid-19 haritasında mavi kategoriye ulaşan Osmaniye'de korona virüs denetimleri 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla devam ediyor.

Aşılamada 'Mavi' kategoriye ulaşan Osmaniye'de koronavirüs denetimi

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca günlük olarak açıklanan Covid-19 haritasında mavi kategoriye ulaşan Osmaniye'de korona virüs denetimleri 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı verilere göre, 31 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında 100 binde 116,09 vaka sayısı ile insidans haritasında yerini alan Osmaniye'de son açıklanan tabloyla birlikte 100 binde 130,16 oranla vaka sayılarında yükseliş devam ediyor. Vali Erdinç Yılmaz, salgınla mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşları Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretlerinde vaka sayılarının arttığını belirten Yılmaz, korona virüsle mücadelede aşının önemine dikkat çekti.

Denetimlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erdinç Yılmaz, "Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu bütün alanlarda esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Tedbirlere uymaya devam etmeliyiz, yoksa yayılıyor. Maalesef ilimizde de yükseldi. Korona virüsle mücadele etmek için tedbirlere hassasiyetle uymalıyız ve aşımızı mutlaka olmalıyız. Aşı olmanın bu mücadelede çok önemli olduğunu biliyoruz. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı aşı olmayanlar ve yakalananların da büyük bir kısmı yine aşı olmayanlar. Dolayısıyla aşının koruyuculuğu ortada. Tedbirlere uymaya devam edeceğiz ve aşı olacağız. Bu illetten ancak böyle kurtulacağız" diye konuştu.

Öte yandan günlük olarak açıklanan Covid-19 haritasında mavi renge ulaşan Osmaniye'de aşılama çalışmaları devam ederken kentin farklı noktalarında kurulan aşı stantlarında vatandaşların aşılama işlemleri devam ediyor.

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Aşılamada 'Mavi' kategoriye ulaşan Osmaniye'de koronavirüs denetimi
Aşılamada 'Mavi' kategoriye ulaşan Osmaniye'de koronavirüs denetimi
Aşılamada 'Mavi' kategoriye ulaşan Osmaniye'de koronavirüs denetimi
Aşılamada 'Mavi' kategoriye ulaşan Osmaniye'de koronavirüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat

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Aşılamada 'Mavi' kategoriye ulaşan Osmaniye'de koronavirüs denetimi - Haberler
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