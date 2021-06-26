Aşılanma oranının en yüksek olduğu Edirne'nin başarısı nedir? Vali Canalp, kurdukları çağrı merkezine bağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşılanma oranının en yüksek olduğu Edirne'nin başarısı nedir? Vali Canalp, kurdukları çağrı merkezine bağladı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca'nın dün yayınladığı listeye göre aşılanma oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop oldu. Aşılama oranlarıyla ilgili konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp şehrin birinciliğini halkın bilinç düzeyine bağladı. Aşı Çağrı Merkezi de kurduklarını belirten Canalp, "Sırası gelen vatandaşları telefonla aradık. Onlara randevu almadıysalar onların yerine randevu alabileceğimizi söyledik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılama oranı en yüksek 10 ilin Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop olduğunu açıkladı. Bakan Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloya yer vererek, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" çağrısı yaptı.

"AŞILANMA SIRASI GELEN TÜM VATANDAŞLARIMIZI ARADIK"

Milliyet'in haberine göre Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve randevu almalarını sağlayabilmek amacıyla kentte kurdukları Aşı Çağrı Merkezi'nin bu başarıdaki payının yüksek olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"Bu birinciliği elde ederken Aşı Çağrı Merkezi kurduk, çağrı merkezimizde aşılama sırası gelen bütün vatandaşlarımızın telefonlarını temin ettik. Onlara kendileri randevu alamadıysa onların yerine randevu alabileceğimizi ifade ettik. Randevusunu kaçıran vatandaşlarımız varsa onları tekrar arayıp kendileri için tekrar randevu alabileceğimizi ifade ettik" sözlerine yer verdi.

"EDİRNE'Yİ BİRİNCİ YAPAN BİLİNÇ DÜZEYİDİR"

Canalp sözlerine şöyle devam etti:,

"Sağlık merkezlerindeki aşılamada sırası fazla olan vatandaşlarımız varsa, bunları devlet hastanesinde aşılayabileceğimize ilişkin telefonla bildirimde bulunduk. Çağrı merkezinde aşıyla ilgili doğru bilgilendirmelerde bulunduk. Bana kalırsa Edirne'yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, bilinç düzeyidir."

Aşılanma oranının en yüksek olduğu Edirne'nin başarısı nedir? Vali Canalp, kurdukları çağrı merkezine bağladı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Selimiye Cami Meydanı restore edilecek
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Selimiye Cami Meydanı restore edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mert Müldür Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşılanma oranının en yüksek olduğu Edirne'nin başarısı nedir? Vali Canalp, kurdukları çağrı merkezine bağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 09:18:56. #1.15#

title