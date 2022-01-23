Asıl kar bu gece! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli yağışa neden olacak

Türkiye'yi etkisi altına alan karlı ve soğuk hava dalgası kuvvetini adım adım artırıyor. Küresel tahmin sistemlerine göre soğuk hava dalgasının İstanbul için en kuvvetli aşaması bu geceden itibaren başlayacak. Yarın Karadeniz üzerinden İstanbul'a gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor. Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Günlerdir ülke gündeminde kendine yer bulan soğuk hava dalgası etki alanını genişletti, İstanbul dahil birçok şehir bembeyaz bir sabaha uyandı.

EN ETKİLİ DÖNEM BU GECEDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Küresel tahmin sistemlerine göre bir süre daha etkisini sürdürecek olan soğuk hava dalgasının İstanbul için en etkili günü bu geceden itibaren başlayacak. Havaforum tarafından yapılan paylaşıma göre Batı Karadeniz açıklarında beklenen siklon en büyük etkisini İstanbul'da gösterecek.

İSTANBUL'U 'DEK'LER VURACAK

Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü yarın yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK'ler yarın İstanbul'da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR ARALIKLARLA SÜRECEK

Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri