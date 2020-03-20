Aşık Veysel'in adını taşıyan okulun öğrencileri ünlü ozandan feyzalıyor
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla, Kültür Sanat

Aşık Veysel'in adını taşıyan okulun öğrencileri ünlü ozandan feyzalıyor

Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda bir grup öğrenci, okullarının ismini taşıyan ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in eserlerinden etkilenip saz çalmayı öğreniyor ve türkü söylüyor.

20.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:06
Aşık Veysel'in adını taşıyan okulun öğrencileri ünlü ozandan feyzalıyor

Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda bir grup öğrenci, okullarının ismini taşıyan ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in eserlerinden etkilenip saz çalmayı öğreniyor ve türkü söylüyor.

Aşık Veysel'i doğum ve ölüm gününde unutmayan öğrenciler, zaman zaman ünlü ozanın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki kabrini ve müzeye dönüştürülen evini ziyaret ediyor.

Halk ozanının izinden giden, saz çalıp türkü söyleyen öğrenciler, sık sık bir araya gelerek, Aşık Veysel'in eserlerini seslendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Aşık Veysel bir dünya mirasıdır"

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve müzik öğretmeni Hasan Noyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşık Veysel'in türküleriyle, eserleriyle büyüyen bir gençlik yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aşık Veysel'in tüm dünyaca benimsenmiş ozan olduğunu belirten Noyan, "Ne mutlu ki bize onunla aynı çağda yaşamışız, onu bilmişiz ve onu tanımışız." dedi.

Ozanın adını taşıyan bir okulda görev yapmaktan onur duyduğunu dile getiren Noyan, şunları kaydetti:

"Aşık Veysel'in adını taşıyan okulda görev yapmak hoş bir duygunun yanı sıra aynı zamanda büyük bir sorumluluk getiriyor. Eğer onun adını taşıyan bir okulda çalışıyorsanız, onun adını insanlara layıkıyla anlatmanız gerekir. Bu anlamda omzumdaki yük biraz ağır. Bir müzikçi olarak bunu öğrencilerime aktarmak en asli vazifem. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman öğrencilerimizle bir araya gelerek Aşık Veysel'i doğum gününde ve ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Yıllar sonra bile 'uzun ince bir yoldayım' cümlesi bile herkesin ağzında mutlaka kalacaktır çünkü bu bir dünya mirasıdır, yani yabana atılacak bir şey değildir. Ne mutlu ki onun şehrindeyiz, onunla birlikte aynı şehirde doğmuşuz, bu büyük bir gurur."

Noyan, özellikle şehir dışından gelen öğrencilerin Aşık Veysel'in eserlerini çalıp söyleme konusunda meraklı olduklarını ifade etti.

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu çocuk gelişimi programı 2. sınıf öğrencisi Büşra Solak ise ilk kez Aşık Veysel'in kabrini ve müzesini ziyaret ettiğini anlattı.

İstanbullu olan Solak, Aşık Veysel'in adını taşıyan bir okulun öğrencisi olmanın mutluluğunu yaşadığı dile getirerek, "Özellikle Aşık Veysel'i anma yıl dönümünde onun için bir araya gelip elimizden geldiği kadar türkülerini seslendirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden mutluyuz, bunu yapmaktan zevk alıyoruz. Güzel bir duygu." diye konuştu.

"Aşık Veysel bizim için çok değerli"

Şanlıurfa'dan eğitimi için Şarkışla'ya gelen çocuk gelişimi bölümü 2. sınıf öğrencisi İbrahim Halil Tekdağ da dünyaca ünlü halk ozanının ismini taşıyan okulda okumanın onur verici olduğunu belirtti.

Fırsat buldukça Aşık Veysel'in türkülerini öğrenmeye çalıştığını anlatan Tekdağ, "Onlardan bir anlam çıkartarak hayatımızı yaşamamız gerektiğini vurguluyorum. Zaman zaman arkadaşlarımızla bir araya gelip Aşık Veysel türküleri söylüyoruz. Aşık Veysel bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Aşık Veysel'i anma haftasında vereceği konser, yeni tip koronavirüse karşı ülkede uygulanan tedbirler kapsamında iptal edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde 25 Ekim 1894'te dünyaya gelen Aşık Veysel (Veysel Şatıroğlu), 21 Mart 1973'te yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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