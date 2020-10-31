Aşık Ruhsati'nin evi Anı Evi'ne dönüştürüldü
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Aşık Ruhsati'nin evi Anı Evi'ne dönüştürüldü

31.10.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:18

Aşık Ruhsati'nin evi Anı Evi'ne dönüştürüldü -Aşık Ruhsati'nin Sivas'ın Kangal ilçesi Deliktaş köyünde yaşadığı ev Anı Evi'ne dönüştürüldü Aşık Ruhsati'nin Sivas'ın Kangal ilçesi Deliktaş köyünde yaşadığı ev Anı Evi'ne dönüştürüldü.

Aşık Ruhsati'nin evi Anı Evi'ne dönüştürüldü

-Aşık Ruhsati'nin Sivas'ın Kangal ilçesi Deliktaş köyünde yaşadığı ev Anı Evi'ne dönüştürüldü

SİVAS - Aşık Ruhsati'nin Sivas'ın Kangal ilçesi Deliktaş köyünde yaşadığı ev Anı Evi'ne dönüştürüldü.

Anadolu'da yetişen ünlü şairlerden Aşık Ruhsati'nin Sivas'ın Kangal İlçesi Deliktaş köyünde bulunan yaşadığı ev, Sivas Valiliğinin bir süre önce başlattığı çalışmalar ile anı evine dönüştürüldü. Bugün düzenlenen törenle açılışı yapılan evde dönemine uygun eşyalar ve Aşık Ruhsati'nin bal mumu heykelleri sergileniyor.

Aşık Ruhsati Anı evi açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal Kaymakamı Erinç Demir, Sivas Milletvekilleri; İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Ahmet Özyürek başta olmak üzere ilçe protokolü ve köy sakinleri katıldı.

Demir; "Geçmişten geleceğe köprü oldu"

Kangal Kaymakamı Erinç Demir burada yaptığı konuşmasında, "Büyük devletlerin torunları, evlatları olarak ülkesine hizmet eden değerleri unutmamamız gerekir. Bir yeri, bir mekanı anlamlı kılan orada yaşayanlardır, oradaki değerlerdir. Aşık Ruhsati'de bu değerlerden biridir. Köklü bir kültüre sahip olan milletimize ışık tutan şahsiyetlerden Aşık Ruhsati, geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturmuş, halkın duygu ve düşüncelerine tercüman olmuştur" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise konuşmasında, "Öğrencilik dönemimde Aşık Ruhsati'nin şiirlerini okuyup nasiplendim. Şimdide onun doğup büyüdüğü yerlere hizmet etmek nasip oldu. Bu büyük şahsiyetlere de hizmet etmek nasip oldu. Bizim en büyük eksikliklerimizden birisi değerlerimize değer vermeme sıkıntısı. Biz diyoruz ki Sivaslılar vefalıdır. Vefa imandan gelir. Biz değerlerimize değer vereceğiz. Değerlerimizi değerli kılacağız" dedi.

Konuşmaların ardından anı evinin açılışı gerçekleştirildi. Ev gezildi. Ardından Aşık Ruhsati'nin kabrini ziyaret edilerek dualar edildi.

Aşık Ruhsati kimdir

Aşık Ruhsati Sivas'ın Kangal ilçesinin Deliktaş köyünde doğdu. Şiirleri incelendiğinde 1835 veya 1860 yılında doğduğu düşünülüyor. Yine şiirlerinden asıl adının Mustafa olduğu anlaşılıyor. Yazdığı şiirler asırlardır dillerden düşmediği gibi Türk edebiyatına da ışık tutmuştur.

Aşık Ruhsati'nin evi Anı Evi'ne dönüştürüldü
Aşık Ruhsati'nin evi Anı Evi'ne dönüştürüldü
Aşık Ruhsati'nin evi Anı Evi'ne dönüştürüldü
Aşık Ruhsati'nin evi Anı Evi'ne dönüştürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN ÜNGÖR

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