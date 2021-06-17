Aşıdan sonra korona olur mu? Biontech aşısı antikor ne zaman oluşur, oluşturuyor?

Corona virüsü aşısı olan kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma riski olup olmadığı hâlâ bilinmiyordu ancak İngiltere'de yayımlanan bir araştırma umut oldu. Araştırmanın Türkiye için bir karşılığı var mı? Peki, Aşıdan sonra korona olur mu? Biontech aşısı antikor ne zaman oluşur, oluşturuyor?

Aşılama çalışmaları devam ederken, bir yandan da virüsün bulaş hızını düşürmek için uygulanan kısıtlamalar dünyanın gündeminde. Günden güne kısıtlamaların ortaya çıkardığı olumsuz etkiler artıyor.Biontech aşısı antikor ne zaman oluşur, oluşturuyor? İşte detaylar...

AŞIDAN SONRA KORONA OLUR MU?

Aşı yoluyla iki tür bağışıklık elde edilebilir. Bunlardan birine etkin bağışıklık deniyor. Bu bağışıklık türünde, patojenin (hastalığa neden olan organizma) ciddi bir hastalık üretmesi engellense de, vücuda girmesi ya da kendini kopyalaması önlenemiyor. Sterilize bağışıklıkta ise enfeksiyon tamamen engelleniyor. Bazı durumlarda asemptomatik vakalar bile önleniyor. İkinci bağışıklık türü, aşı ile ilgilenen tüm bilim insanlarının amacı ama sürpriz bir şekilde çok sınırlı şekilde başarılabildi.

Pfizer-BioNTech aşısının, insanların koronavirüs kapmasını engelleyip engellemediği üzerinde kesin bir kanıt bulunmuyor. Ama bazı erken işaretler olumlu.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, Ocak ayı başında yaptığı açıklamada, maymun deneylerinde virüs transferi noktasında da ciddi bir koruma sağlandığını söyledi. Ancak bu veriler henüz insanlar üzerinde elde edilmiş değil.

İsrail'de sağlık çalışanlarından oluşan 102 kişilik bir grup üzerinde yapılan araştırmaya göre, iki doz aşı yapılanların yalnızca ikisinde düşük antikor tespit edildi. Yüzde 98'lik kesimde, Covid 19 kapan ve atlatan kişilerden daha fazla antikor gözlendi.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından, yapılan bir araştırmaya göre, aşılandıktan bir hafta sonra, 715,425 kişiden yalnızca 317'sinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ancak yine de bu veriler konusunda dikkatli olmak gerekiyor; veriler üzerinde sınırlamaların ne denli etkili olduğu bilinmiyor. Bu aşılanmayan bir grup da içeren klinik bir araştırma değildi.

Araştırmayı yayınlayanlar, bu sonucun, taşıyıcılık ve virüs transferi noktasında da BioNTech aşısının önleyici olduğunu ortaya koyduğunu savundu. Ancak bu sonucun, tıp dünyasındaki uzmanlar tarafından değerlendirilmesi önemli.

Aşının etkinliği yüzde 100 değil

Bu durumun ilk sebebi ise aşı olan ancak bağışıklık kazanmayan yüzde 5'lik kesim. Doktor Gershoni teknik olarak aşı yaptıran her 20 kişiden birinin vücudunda hiç aşı olmamış gibi antikor oluşmadığını, ancak bu kişilerin çoğunun artık Covid-19'a yakalanmam diyerek normal hayatlarına devam ettiğini söylüyor. Bu durumda salgın gizliden gizliye yayılmaya devam ediyor.

İsrailli doktor bu sebeple aşı olan bireylerin bilinçli davranmak zorunda olduklarını, sosyal mesafe kuralları, kişisel hijyen ve maske takma gibi önlemlere de hiç "aşı olmamış gibi" dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyor.

Live Science tıp dergisinde yayımlanan bir makaleye göre BioNTech-Pfizer aşısını olan deneklerin yüzde 5'i değil sadece ve sadece yüzde 0,04'ü Covid-19'a tekrar yakalanmış. Ancak bu oran kişiden kişiye, o coğrafyada yaşayan insanların vücut yapılarına, yaşlarına ve yaşam şartlarına göre değişiyor.

Yeni varyantlar daha dirençli

Aşı olanların yeniden virüse yakalanmasının en büyük ikinci nedeni de koronavirüsün mutasyon geçirerek farklı varyantlarla yeniden ortaya çıkması. Örneğin halkının yüzde 50'sinden çoğunu aşılayan İsrail'de Covid-19 vakalarının büyük bir çoğunluğu İngiltere'de ortaya çıkan yeni varyantı taşıyor.

Doktor Gershoni uyarıyor: "Aşı olanlar pandeminin getirdiği tüm kurallara uymalı. Çünkü şu anda İngiltere'de ortaya çıkan varyantlardan çok daha etkili yeni koronavirüs türleri bulunuyor!"

Virüsün gücü, bağışıklığı az da olsa kırabilir

Aşı olduktan sonra vücudumuzda virüse karşı bağışıklık sistemi güçleniyor ve antikorlar çoğalıyor. Ancak bazı virüs varyantları güçlü olduğu için, vücutta oluşan antikor oranından daha hızlı çoğalıyor ve aşı olan insanları bir şekilde enfekte ediyor. Bu tarz kişilerde hastalık çok hafif atlatılıyor ancak, virüsün yayılma hızını artıran bir durum ortaya çıkıyor.

Vücut yapısı zayıf olanlar aşı olsa da virüse yakalanıyor

Doktor Gershoni, bazı insanların vücut yapılarının hastalıklara karşı kırılgan olduğunu, örneğin İsrail'de aşılanan 5 milyon kişide oluşan antikor seviyelerinin farklılık arz ettiğini belirtiyor. Bunun yanında bazı kişiler ilk doz aşıyı olduktan önce ya da sonra virüse yakalanıyor. Bu sebeple ikinci doz aşı hastaya pek bir koruma sağlamıyor.

İsrail'de aşı olan 3.4 milyon kişide yapılan dev araştırmaya göre, sadece 4.711 vaka yeniden Covid-19'a yakalandı. Bu oran yüzde 0.2'den daha az. BU kişilerden 907'si hiçbir semptom göstermedi, 429'u ise hastaneye kaldırıldı. Aşı olan 3.4 milyon kişiden ise sadece 99'u yeniden enfekte olarak hayatını kaybetti.

Kaynak: BBC Türkçe, Euronews Türkçe