'Aşıda yüzde 70'e ulaşılırsa hastalığı yeneriz'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Aşıda yüzde 70'e ulaşılırsa hastalığı yeneriz'

'Aşıda yüzde 70'e ulaşılırsa hastalığı yeneriz'
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, "Aşı vücudumuza yararlı ve bizim çocukluk çağından itibaren kullandığımız koruma stratejisidir.

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, "Aşı vücudumuza yararlı ve bizim çocukluk çağından itibaren kullandığımız koruma stratejisidir. Türkiye, ağustos ortasına kadar aşıda yüzde 70'e ulaşırsa biz bu hastalığı yeneceğiz" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, aşı hakkı olan herkese aşılanmasını önerdiklerini belirtirken, özellikle 16 ile 30 yaş arası gençlerde aşılama oranının düşük olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Özkan, aşının çocukluk çağından itibaren kullanılan koruma stratejisi olduğunu vurgulayarak, "Şu anda 16 yaşa kadar aşılamamız indi. Bu yaş üzerinden itibaren herkesin aşılanmasını öneriyoruz. 16-30 yaş arasında belirgin bir aşılama hızında düşüklüğümüz var. Mutlaka bunu artırmak için farkındalığımızı, çabamızı artırmamız gerekiyor. İki doz aşı olan Türkiye'de şu anda yüzde 25 civarında. Bizim beklentimiz bu sayının yüzde 70'lere ulaşması. Gençlerimizin aşılanacağını düşünüyorum. Gençlerle konuştuğumuzda; gençler dinamikler, kendilerinin bu hastalığa yakalanmayacağını ya da hafif geçireceklerini düşünüyorlar ama aşı her zaman en iyi koruyucudur. Onun için gençlerimize iki doz aşılarını olmayı öneriyorum. Benim 21 ve 27 yaşındaki oğullarım da aşılandılar. Aşılansak da maske ve mesafe ve el hijyeni kurallarına uymamız gerekiyor" diye konuştu.

'GENÇLER SADECE KENDİLERİNİ DÜŞÜNMESİN'Prof. Dr. Seçil Özkan, konser ve benzeri toplu alanlarda beraber olmanın arttığına dikkat çekerek, "Şu anda tamamen yasaksızız. Aşının koruyuculuğu da belli bir düzeyde. Hele hele bulaşı engellemesi daha düşük. Hastalığı hafif geçirmemizi sağlıyor, ölümleri azaltıyor, engelliyor; ama bulaşı çok iyi engellemiyor. Yine de bunun olamaması için maske ve mesafeye uymalıyız. Gençler aşılanmadıkları zaman sadece kendilerini düşünmesinler. 'Ben gencim hastalığı hafif geçiririm' diye düşünmesinler. Aşı vücudumuza yararlı ve bizim çocukluk çağından itibaren kullandığımız bir koruma stratejisidir. Bu yüzden aşılamayı öneriyorum ve 'ha gayret' diyorum. Eğer Türkiye, Ağustos ortasına kadar yüzde 70'e ulaşırsa biz bu hastalığı yeneceğiz. Çok kalabalık yerlere girdiğimizde yine maske ve mesafeye dikkat etmemiz gerekecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

ABD Başkanı Biden, eski Cumhuriyetçi Senatör Flake'i Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdi
ABD Başkanı Biden, eski Cumhuriyetçi Senatör Flake'i Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdi
Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Demir Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Aşıda yüzde 70'e ulaşılırsa hastalığı yeneriz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:59:49. #1.16#

title