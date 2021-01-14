Aşı yaptıran Bakan Koca için hazırlanan Çince dublaj videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Çin'den gelen koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması, Çince konuşuyormuş gibi montajlanarak sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan video en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin'den alınan aşıların kullanımına başlandı. Aşıyı dün akşam kameralar önünde yaptıran ilk isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısını olan Bakan Fahrettin Koca, ardından yaptığı ilk açıklamada, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AŞI SONRASI İLK SÖZLERİNE MONTAJ YAPILDI

Bakan Koca'nın koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra canlı yayında yaptığı ilk açıklama sosyal medya kullanıcıları tarafından Çince konuşuyormuş gibi montajlandı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan video, en çok paylaşılanlar arasına girdi.