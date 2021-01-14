Aşı yaptıran Bakan Koca için hazırlanan Çince dublaj videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aşı yaptıran Bakan Koca için hazırlanan Çince dublaj videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

14.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:26

Çin'den gelen koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması, Çince konuşuyormuş gibi montajlanarak sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan video en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin'den alınan aşıların kullanımına başlandı. Aşıyı dün akşam kameralar önünde yaptıran ilk isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısını olan Bakan Fahrettin Koca, ardından yaptığı ilk açıklamada, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AŞI SONRASI İLK SÖZLERİNE MONTAJ YAPILDI

Bakan Koca'nın koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra canlı yayında yaptığı ilk açıklama sosyal medya kullanıcıları tarafından Çince konuşuyormuş gibi montajlandı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan video, en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Aşı yaptıran Bakan Koca için hazırlanan Çince dublaj videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Cansu Dere Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Emre Taşdemir İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar İzmir Kongre Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aşı yaptıran Bakan Koca için hazırlanan Çince dublaj videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 15:25:53. #1.14#
title