Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı ve ilaç çalışmaları konuşulurken konu birden dansa geldi. Programa konuk olan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ise program esnasında zeybek oynadı.

ABD'de İç Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümü alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

ZEYBEK OYNAMAYA BAŞLADI

Koronavirüsün ve aşının konuşulduğu programda, konuklar bir anda dans türlerine ilişkin konuşmaya başladı. Çilingiroğlu, programın bir diğer konuğu olan gazeteci Maria Gladkikh'e "Bak Maria böyle oynanıyor" deyip Zeybek oynamaya başladı.

AHMET HAKAN: MUHTEŞEM BİR PERFORMANS

Söz konusu performansa yorum yapan Hakan ise, "Muhteşem bir performans. Dans ediş biçiminizle ilgili bir yorum yapmayacağım ama özgüveninize hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun dansı ve programdaki diyalog ise sosyal medyada gündem oldu. Twitter'dan konuyla ilgili yapılan paylaşımlar bazı paylaşımlar şu şekilde: