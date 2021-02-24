Aşı reddinin en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu, en az olduğu bölge ise Karadeniz oldu
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Aşı reddinin en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu, en az olduğu bölge ise Karadeniz oldu

24.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:20

Türkiye genelinde aile hekimlerinin çalışmalarıyla ortaya konulan bir araştırmaya göre nüfusa oranla aşı reddinin en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu, en az olduğu bölge ise Karadeniz oldu. Aşı reddinin en büyük sebebi, aşının içeriğindeki maddelerin istenmeyen etkilere yol açabileceği korkusu olarak açıklandı.

Türkiye'de 2011'de 183 olan aşı reddi, 2018'de 23 binlere ulaşırken, Türk bilim insanlarının 2019 yılında Türkiye genelinde aile hekimleriyle yaptığı çalışma, aşı reddindeki durumu gözler önüne serdi. Uluslararası saygınlığı yüksek tıp dergisi Human Vaccines&Immunotherapeutics'de yayımlanan çalışmaya göre, Türkiye'de nüfusa oranla aşı reddinin en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu, en az olduğu bölge ise Karadeniz.

AİLE HEKİMLERİNİN GÖZLEMLERİ DİKKATE ALINDI

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberinde görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Eğitim Akademisi Başkanı Dr. Kutay Güven, yazarlarından olduğu çalışmada, "Türkiye'de görev yapan coğrafi bölgelere göre homojen olarak seçilmiş 804 aile hekiminin klinik gözlemlerinin alındığını, aşı kararsızlığının sebeplerinin tespitinde ve aşı kararsızlığının çözümünde kilit rol oynayan aile hekimlerinin yaklaşımlarının irdelendiğini" belirtti. Güven, araştırmanın Türkiye'de ve dünyada son dönemde ciddi artış gösteren aşı kararsızlığı ile ilgili atılacak adımlar için yol gösterici olacağını kaydetti.

ÜRKÜTEN ORAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin de, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nca başarıyla yürütülen aşılama çalışmalarının bölgesindeki ülkelere kıyasla çok yüksek olduğu bilgisini verdi. Şahin, "Aşı kavramının hem hekim hem de bireyler tarafından iyi anlaşılması, aşı tereddüdü ve buna bağlı olarak reddini engelleyebilir. Bu anlamda yaptığımız çalışmanın sonuçlarını 'Human Vaccines & Immunotherapeutics' dergisinde duyurduk. Katılımcıların yüzde 69,2'sinin kayıtlı nüfuslarından en az bir ailenin aşı reddi yapmış olması, karşı karşıya kalınan durumun ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermekte" dedi.

"EN YÜKSEK RET GÜNEYDOĞU'DA, EN AZ KARADENİZ'DE"

Yaptıkları çalışmada aşıyı reddeden ailelerin en sık dile getirdiği gerekçenin, "aşıların içeriğindeki maddelerin yol açabileceği olası etkiler olduğunu belirten Şahin, şöyle dedi: "Ülkemizde dini sebepli kaygılar, bazı yerlerde en sık sebep olarak görülse de ülke genelinde aşı reddinde üst sıralarda yer almamakta. Farklı coğrafyalardaki Müslüman topluluklarda helal içerik kaygısı aşı reddinin en önemli sebebiyken çalışmamızda bunun Türkiye için geçerli olmadığını göstermiş olduk. Nüfusa oranla en yüksek ret bizim çalışmamızda Güneydoğu Anadolu'da, en az ise Karadeniz'de. Karadeniz hariç bütün bölgelerde aşı reddinin sebebi içeriğindeki maddelerin oluşturacağı hastalıklar (aşı güvenliği) korkusu. Karadeniz'de ise en sık dile getirilen sebep, dini kaygılar. Tüm Türkiye'de aşı reddinin en sık sebebi yüzde 53 oranıyla içeriğindeki maddelerin oluşturacağı hastalık kaygısı.

"EN ÇOK REDDİLEN AŞILAR; BEŞLİ KARMA VE KIZAMIK"

Çalışmamızda en sık reddedilen aşıların beşli karma aşı ve ardından kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı olduğunu gördük. Anne babaların aşı reddi kararını doğumdan sonraki iki ay içinde alması, doğuma aşı reddi kararlılığı ile girmediğini düşündürmekte. Bu yüzden bu dönemde ailelere verilecek eğitimleri önemsiyoruz."

Aşı reddinin en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu, en az olduğu bölge ise Karadeniz oldu
Haber Yorumları (5)
ADAM: E şimdi güneydoğuda vaka sayıları çok düşük aşı yaptırmamışlar ama karadenizde de aşı yaptırma oranı yüksek fakat vaka sayıları çok yüksek nasıl iş bu
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HABERİ OKUYUN: Haberi okuyun arkadaş. Koronadan falan bahsetmiyor. . .
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YASİN: Dostum bunlar covid asisi degil ki. Yenidogan bebeklerin asilamasi
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