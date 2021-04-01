Aşı randevusu nasıl alınır? Covid aşı randevusu nasıl alınır? Aşı sorgulama ekranı

Covid aşı uygulaması başlıyor. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır? Covid aşı randevusu nasıl alınır? Aşılama sürecinde yeni aşamaya geçen Sağlık Bakanlığı 60 65 yaş arasının aşılanmaya başlayacağını bildirmişti. Sinovac aşısının yanısıra Türkiye'ye gelen Biontech aşısı ile randevuda yeni dönem başladı. Aşı randevu telefon ve internet üzerinden MHRS ve e-Devlet ekranlarından yapılabiliyor. Peki, Aşı randevu telefonla alınabilir mi? İşte aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı...

Covid (Koronavirüs) aşı randevusu sırası gelen vatandaşlara veriliyor. 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanırken, vatandaşlar MHRS aşı randevu ekranı ve Alo 182 hattı ile randevularını T.C kimlik numarası ile tamamlayacak. www.mhrs.gov.tr adresinde "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturduktan sonra aşı randevusu alınabilecek.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?



MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki 'COVID-19 aşı durumu'na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

AŞI ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişilerse "aşıla" mobil uygulaması üzerinden ya da 2023'e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ girilerek SMS atılabilir.