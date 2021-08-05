Aşı olmayanlar otobüse binebilir mi? Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek mi?

Son Dakika: Türkiye'de koronayla mücadele hız kesmeden devam ederken vaka sayısının 30 bine yaklaşması endişeleri de beraberinde getirdi. Aşı olmayanlara yönelik kısıtlama gelip gelmeyeceği tartışma konusu olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen soruları yanıtladı. Aşı olmayanlara yaptırım söz konusu mu? Merak ediliyor. Peki, Aşı olmayanlar otobüse binebilir mi? Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek mi? Aşı olmayanlar sinemaya tiyatroya gidebilecek mi?

Son Dakika: Yaz başındaki normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs vaka sayılarında meydana gelen artış durdurulamıyor. Dün kaydedilen 24 saatlik verilere göre 26 bin 822 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 122 oldu. İyileşen hasta sayısı 6 bin 96 olurken toplam 262 bin 48 test yapıldı. Böyle bir durumda aşı konusu gündemdeki yerini koruyor ve aşı olmayanlara karşı bir yaptırım olup olmayacağı tartışılıyor. Peki, Aşı olmayanlar otobüse binebilir mi? Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek mi? Aşı olmayanlar sinemaya tiyatroya gidebilecek mi? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: AŞI OLMAYANLAR OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tablodaki bu kaygı verici rakamlarla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

AŞI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin ardından aşı olmayanlara yönelik kısıtlama gelip gelmeyeceği de tartışma konusu oldu. Günlerdir kamuoyunu meşgul eden tartışmayla ilgili Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye konuşan Bakan Koca önemli ifadeler kullandı.

"Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, vatandaşların ikna edilerek aşı tereddünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşündüğünü belirtti. Bakan Koca, "Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Çünkü o vatandaşımızın sağlık hakkını da korumak anlamında önemli bazı alanlarda bu uygulama başlanabilir. Bunu tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.