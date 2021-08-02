Aşı olmayanlar ekmek alamayacak mı? İstanbul'da hangi ilçelerde aşı olmayana ekmek yok?

Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, İstanbul'da gündeme gelen yeni kararları açıkladı. Bu kapsamda İstanbul'da hangi ilçelerde aşı olmayana ekmek yok? Aşı olmayanlar ekmek alamayacak mı? sorularının yanıtları merak edildi.

Aşı olmayanlar ekmek alamayacak mı? sorusunun yanıtı son dakika haberlerinin ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, son dakika haberine göre İstanbul'da hangi ilçelerde aşı olmayana ekmek yok?

AŞI OLMAYANLAR EKMEK ALAMAYACAK MI?

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayılarındaki artış üzerine İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, yeni bir karar aldı. Karara göre; aşı yaptırmayanların ilçelerindeki fırınlara artık giremeyecek ve ekmek satın alamayacak.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE AŞI OLMAYANA EKMEK YOK?

Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satışı yapmama kararı aldı. Söz konusu ilçeler arasında; Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler yer alıyor.

"AŞI YOKSA EKMEK SATIŞI YAPMAYACAĞIZ"



İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, "Biz de vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Fırıncılar Odası olarak aldığımız kararın doğru olduğuna inanıyoruz ve kararı uygulayacağız. Gelen vatandaşların hepsi akıllı telefon kullanıyor. Telefonlarında aşı olup olmadıkları belli. Aşısı yoksa ekmek satışı yapmayacağız. Belki biz pandemi döneminde kapanmadık ama binlerce küçük esnafımız kapandı ve mağduriyet yaşandı. Benim kimseyi mağdur etmeye hakkım yok. Bu uygulamayı önümüzdeki hafta itibariyle başlatacağız" diye konuştu.