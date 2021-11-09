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Aşı olmayan öğretmen korona virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Sağlık

Aşı olmayan öğretmen korona virüse yenik düştüHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesi nüfusuna kayıtlı Tarih Öğretmeni Mehmet Ali Tan (40), geçirdiği korona virüs hastalığından dolayı hayatını kaybetti.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Aşı olmayan öğretmen korona virüse yenik düştü

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesi nüfusuna kayıtlı Tarih Öğretmeni Mehmet Ali Tan (40), geçirdiği korona virüs hastalığından dolayı hayatını kaybetti.

Öğretmen Tan, bir ay önce geçirdiği korona virüs hastalığından dolayı Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Korona virüs salgınını ağır geçiren Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına cenazesi getirilen Tan, Kadıköy'ünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Korona virüs aşısı olmadığı öğrenilen Mehmet Ali Tan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Aşı olmayan öğretmen korona virüse yenik düştü

Aşı olmayan öğretmen korona virüse yenik düştü

Aşı olmayan öğretmen korona virüse yenik düştü

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