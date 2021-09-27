Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten öldü - Haberler
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Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten öldü

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel
Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten öldü

EDİRNE'de aynı evde yaşayan Murat Gürses (48) ile babası Demircan Gürses (78) 12 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de aynı evde yaşayan Murat Gürses (48) ile babası Demircan Gürses (78) 12 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti. Baba ile oğlun aşı olmadığı, anne Firdevs Gürses'in ise 3 doz aşı yaptırdığı belirtildi.

Edirne'de babası Demircan Gürses, annesi Firdevs Gürses ve kızı ile aynı evde yaşayan Murat Gürses, eylül ayı başında soğuk algınlığı belirtileri gösterdi. Hastanede tetkikleri yapılan ve aşı olmadığı belirtilen Gürses, iki koronavirüs testi de negatif çıkınca bir süre grip olduğunu düşünüp doktora gitmedi. Taksi şoförü Gürses, durumu ağırlaşınca Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne yeniden başvurdu. Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Gürses, daha sonra yoğun bakıma alındı. 15 yaşında bir kız çocuğu babası olan Murat Gürses, 12 Eylül'de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Gürses'in ardından oğlu gibi aşı olmayan babası Demircan Gürses'te de belirtiler çıktı. Tetkikler sonucu baba Gürses'in de koronavirüse yakalandığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Demircan Gürses, 24 Eylül'de hayatını kaybetti. 12 gün arayla eşi ile evladını kaybeden anne Firdevs Gürses'in ise koronavirüs aşısının 3 dozunu da olduğu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.


Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten öldü

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