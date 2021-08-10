Aşı olduktan sonra ne yapılmalı? Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini attığı tweetle rica etti. Aşı randevu! Covid aşı! Aşı randevusu alma! Aşı olanlara virüs bulaşır mı? Aşı olduktan sonra ne yapılmalı? Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemi!

Aşı randevu! Aşı kartı! Covid aşı! Aşı sayısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, bayram trafiğinin neden olduğu etkiyle tırmanışa geçen vaka sayılarının durdurulabilmesi için alınacak önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Randevusuz aşı olunuyor mu? Aşı kaç yaşa indi? E- nabızdan aşı randevusu nasıl alınır?

AŞI OLDUKTAN SONRA NE YAPILMALI?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu almak isteyenler ALO 182 hattını arayarak ya da MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik No ile giriş yaparak aşı randevusu alabilir. MHRS'den randevu almak için eğer üyeliğiniz bulunmuyorsa öncelikle "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirmeniz gerekmekte. Üye olma işleminden sonra da Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik ve şifreniz ile gereken tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bundan sonra yapacağınız tek işlem hastane ve hekiminizi seçmek.