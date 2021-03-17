'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı (2)

TUTUKLANDILARİl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Karacan(44) ve İbrahim Tan(37) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Karacan(44) ve İbrahim Tan(37) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışı gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark eden şüpheliler maskeleri ile yüzlerini kapatmaya çalıştı. Gazetecilerin "Yaşlı kadını neden dolandırdınız?" sorusuna şüpheliler, "Ne dolandırması, gidin başımızdan" karşılığı vererek, tepki gösterdi. 2 şüpheli Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı